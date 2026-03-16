Podemos en CyL defiende que fue un "error" no pactar con IU y pide "rectificar el rumbo"

El candidato de Podemos en Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, admite que fue "un error" no presentarse en coalición con Izquierda Unida y señala directamente a la la dirección nacional del partido, a quien pide "rectificar el rumbo" tras los resultados electorales en la región, donde quedaron en penúltima posición, sólo por detrás de PACMA, con un 0,7% del voto y perdiendo el único diputado que tenían.

El dirigente, también coordinador de la federación castellanoleonesa de Podemos, ya había admitido en la noche electoral y en los días previos que fue "un error" no concurrir en coalición con otras fuerzas de izquierdas, después de que fracasaran las negociaciones por revalidar la coalición debido al reparto de puestos. Una situación a la que volvió a referirse este lunes en una entrevista en RNE, donde fue preguntado por la posibilidad de tejer alianzas en la izquierda: "Mi responsabilidad está a nivel autonómico", comenzó.

"En Castilla y León hemos intentado el acuerdo desde Podemos y no fue posible, yo mismo me ofrecí a no ir en listas si eso facilitaba el acuerdo, mi conciencia está muy tranquila", continuó Llamas. En este punto, defendió que "a nivel estatal tienen que ser los responsables estatales quienes faciliten un acuerdo", aseguró, apuntando directamente a la dirección nacional de la formación.

Llamas calificó los resultados de "muy malos" y señaló a distintas causas, entre ellas el no haber logrado "conectar" con los votantes y el hecho de haber sido "un candidato desconocido para el grueso del electorado" por no poder participar en los debates electorales. Además, señaló que "hay factores que también operan a nivel estatal y están interrelacionados", señaló, situando también la responsabilidad del resultado en la estrategia nacional.

"Tengo que hacer autocrítica, pedir disculpas por los errores", señaló el candidato hacia el final de la entrevista, donde avanzó que "tendremos que hacer una reflexión" sobre los resultados, señalando que "Podemos es un partido muy orgánico" y y citando expresamente órganos como la ejecutiva del partido o la dirección autonómica, donde "se debatirá" el resultado y donde, según Llamas, "habrá que rectificar el rumbo si se han cometido los errores que tenemos que diagnosticar todavía".

Podemos evita pronunciarse

La dirección nacional de Podemos describió este lunes los resultados como "muy malos", "nefastos", "terribles", "durísimos" o "catastróficos". Pero lo cierto es que evitó pronunciarse sobre si se replantearán su política de alianzas -tras apostar por una hoja de ruta en solitario- o si esto ha pasado factura en las urnas. Al menos en cuatro ocasiones fue preguntado por este asunto su portavoz nacional, Pablo Fernández, que rehuyó situar la falta de unidad como uno de los elementos que le han podido penalizar.

Fernández apuntó, eso sí, al efecto del 'voto útil' del PSOE, asegurando que su electorado "se ha ido en buena parte al Partido Socialista", y aprovechó para defender la construcción de una "alternativa nítidamente de izquierdas".

Sobre los malos resultados de Podemos en las últimas dos citas electorales, donde ha desaparecido de Aragón con el 0,9% del voto y de Castilla y León, con el 0,7%, Fernández apuntó a que "es obvio que tenemos que reflexionar y aprender de lo que nos han dicho las urnas las dos últimas veces que se han abierto". "Es evidente que tenemos que reflexionar, que tenemos que ofrecer a la ciudadanía un proyecto de izquierdas que sea atractivo (...) y eso es lo que toca ahora". Además, avanzó que "en los próximos días conocerán el resultado de esa reflexión".

El discurso del portavoz nacional de Podemos no dista mucho del de antes de las elecciones, donde justificaban su proyecto en solitario en la necesidad de "poner a la izquierda en pie" para distinguirse del PSOE frente a partidos como IU o Sumar que consideran más próximos a las filas socialistas. En esa misma línea se volvió a pronunciar este lunes, donde no hizo guiño alguno a cualquier posible entendimiento: "Tenemos que reflexionar, pensar y tomar las mejores decisiones para que la izquierda se fortalezca".

La próxima parada electoral será Andalucía, donde Podemos ya ha expresado su voluntad de concurrir en solitario, desoyendo las peticiones de negociación de IU y rechazando participar de la alianza de Por Andalucía, al tiempo en que ha lanzado a su candidato, Juan Antonio Delgado. La semana pasada lanzaron ya su propia precampaña.

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Preguntados por si los últimos resultados harán replantear la estrategia en la comunidad autónoma más poblada del país, Fernández eludió responder y delegó la responsabilidad en la federación andaluza: "La pregunta compete a la dirección de Podemos en Andalucía", defendió, obviando que sólo la dirección estatal tiene capacidad para firmar alianzas ante la Junta Electoral. "Pero estoy seguro de que tomaremos la mejor decisión posible para que la izquierda esté lo más fuerte posible".