Caso Koldo
Acciona Construcción denuncia ante la fiscalía los contratos con Servinabar de Sant Feliu y Logroño, al detectar "mendacidad y ocultación"
Acciona Construcción cifra sus pagos a la empresa vinculada a Santos Cerdán a 6,8 millones frente a los 10,2 identificados por la UCO como abonos
El juez pide información a más de una veintena de bancos sobre los pagos vinculados a Acciona de la trama Koldo-Cerdán
Acciona Construcción ha decidido poner en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción dos de las obras a las que concurrió en UTE con Servinabar, la empresa de Joseba Antxon Alonso, cuya titularidad la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también atribuye en parte al exsecretario general del PSOE Santos Cerdán. Se trata en concreto de las relativas al soterramiento de la línea del tren a su paso por Sant Feliud de Llobregat y de la variante de Logroño.
El informe aportado por la constructora en la que cuatro exresponsables han resultado imputados en el caso Koldo se fija en ambas obras, aunque afirma que en ellas "se habrían observado las suficientes formalidades y trazabilidades, como para lograr que no fuese detectado el irregular modo de proceder". Añade que "el modus operandi resultó indetectable", por lo que no se detectó, "precisamente por haberse producido una supuesta mendacidad y ocultación, probablemente para que los sistemas de cumplimiento no pudieran apercibirse del irregular proceder".
El documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, está suscrito por los abogados Ignacio Ayala y Javier Sánchez-Vera. En él se cifra en 6.842.998 euros los pagos que entre 2015 y 2025 realizó a Servinabar, la empresa de Joseba Antxon Alonso, cuya titularidad se vincula al exsecretario general del PSOE Santos Cerdán, frente al total de 10.286.974 euros identificado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en sus informes, lo que representa un 67% de los abonos.
El informe se realiza "a partir de las 174 empresas identificadas con vínculos mercantiles relacionados [...] y tras obtener la base de datos de facturación de proveedores de Acciona Construcción", a la que facturaron un monto total 163.481 millones de euros.
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