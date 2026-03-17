La Fiscalía de la Audiencia Nacional cierra las diligencias sobre el 'pendrive' que Leire Díez entregó al PSOE

La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) ha acordado archivar las diligencias de investigación que abrió para analizar el contenido del 'pendrive' que la exmilitante socialista Leire Díez entregó al PSOE y que el partido derivó a la Fiscalía General del Estado.

Se trataba de diligencias con carácter reservado y que estaban en manos de la teniente fiscal de la Audiencia Nacional Marta Durántez y el fiscal jefe Jesús Alonso, que han decidido archivar las mismas al no ver novedades de calado en el contenido del dispositivo, según ha adelantado 'El País' y han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas este martes. Díez entregó al PSOE un 'pendrive' con información que fue recopilando en los últimos años y los fiscales ordenaron el análisis del contenido para determinar si había o no indicios de delito.

Según explicó el pasado junio la entonces portavoz del PSOE, Esther Peña, Díez entregó por aquellas fechas al que era secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, el dispositivo con "información relevante" para la exmilitante. "Nosotros lo que queremos es que se conozca la verdad, que haya luz y taquígrafos y que sigamos avanzando en este país", defendió Peña en declaraciones en RNE, recogidas por Europa Press.

Peña recalcó que el PSOE ya había actuado respecto a Díez haciendo "lo que tenía que hacer", con la apertura de "un expediente informativo para conocer la verdad y después actuar". Al hilo, recordó que la ahora exmilitante socialista niega "por activa y por pasiva que acudiera a ningún sitio, a ninguna reunión, a ninguna negociación en nombre del PSOE o de su representación".

Los audios de Leire Díez

Díez se situó en el epicentro de la polémica después de salir a la luz audios en los que conversaba con empresarios con causas abiertas con la presunta intención de buscar información comprometida contra miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción a cambio de beneficios judiciales. Por esos audios se encuentra investigada por el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.

No obstante, Díez encuadró los audios en una labor periodística para publicar un libro sobre supuestas cloacas del Estado. "Deseo dejar claro que mi trabajo es mi trabajo, y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie; ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE", aseguró en una declaración ante la prensa.

Díez también está en estos momentos investigada en el marco de la causa secreta de la AN que indaga en presuntas irregularidades en contratos de empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Tras ser teniente de alcalde por el PSOE en Vega de Pas (Cantabria) y apoyar a Pedro Sánchez en campañas de redes sociales, fue directora de Relaciones Institucionales para la empresa pública Correos a propuesta de Juan Manuel Serrano, que había sido jefe de gabinete del líder del PSOE.