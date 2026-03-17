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Caso Koldo

El juez pide información a más de una veintena de bancos sobre los pagos vinculados a Acciona de la trama Koldo-Cerdán

El magistrado Ismael Moreno ordena nuevas diligencias a petición del fiscal Anticorrupción Luis Pastor

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán durante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 17 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Cerdán comparece ante la comisión casi un mes después de salir de prisión

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán durante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 17 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Cerdán comparece ante la comisión casi un mes después de salir de prisión / Eduardo Parra - Europa Press

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

Tono Calleja Flórez

Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga la parte del caso Koldo que indaga sobre adjudicaciones de obra sospechosas, ha dictado este martes un mandamiento para ampliar la información bancaria con respecto a las mercantiles Aquaterra Servicios e Infraestructuras, Ferrovial Construcción, Tevade y Freyssinet para acarar si hicieron uso de las UTE que constituyeron con Acciona "para canalizar fondos que pudieran haber tenido como destinatarios" a los investigados por esta causa. En el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el titular de la plaza de Instrucción número 2 del Tribunal Central de instancia expide mandamientos a más de una veintena de bancos .

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