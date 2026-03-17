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Sesión de control

Yolanda Díaz justifica su viaje a EEUU para ver los Oscar y dice que acudió para "apoyar al cine español"

Ataca al PP con su apoyo a la guerra de Irán y recuerda que el consejero gallego de Cultura también fue a respaldar la candidatura de la película 'Sirat'

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el Pleno del Senado de este martes.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el Pleno del Senado de este martes. / Alejandro Martínez Vélez - Eur / Europa Press

Luis Ángel Sanz

Madrid

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha justificado este martes en la sesión de control al Gobierno del Senado su viaje a Los Ángeles para asistir a la ceremonia de los Oscar. Según ha explicado, lo hizo para "defender la creación artística" y "apoyar al cine español". La película española Sirat competía por dos galardones, aunque se fue de vacío. Además, ha recordado a la portavoz del PP, Alicia García, que el consejero de Cultura de la Xunta de Galicia, José López Campos, también acudió a la ceremonia "e hizo bien".

Antes de los Oscar, Díaz se reunió en Los Ángeles con la delegación española y con los nominados a los Oscar, entre ellos el director de Sirat, el gallego Oliver Laxe.

Díaz ha replicado que con ese viaje ha hecho lo que hace "todos los días" por su país: que es "defender la creación artística", algo que va a seguir desplegando al igual que hizo el consejero de Cultura de Galicia, que con "gran acierto" fue como ella a "defender el cine gallego y el cine español en los Oscar".

La vicepresidenta ha espetado a la portavoz del PP que en su partido tienen "la concepción de la cultura secuestrada por Vox". Y ha citado, por ejemplo, que tratan de censurar obras teatrales en algunas localidades madrileñas.

Alicia García, por su parte, ha asegurado en su turno de palabra que la ministra de Trabajo que se fue a Hollywood para "desfilar en la alfombra roja" mientras muchos españoles tienen problemas para "llenar la nevera". "Más de 7.000 euros ha costado ese viaje, señora Díaz pero, claro, no podía ir de turista; tenía que ir en business y con su equipo. Igual pensaba usted recoger dos premios: el Oscar a la mejor película por La gran estafa o el Oscar al Escaño cero en Castilla y León. ¡El comunismo de pancarta es tan falso como su feminismo y su pacifismo!", le ha dicho la senadora popular.

Guerra ilegal e ilegítima

Yolanda Díaz ha terminado su intervención exigiendo al PP que sea "serio" y les ha espetado que ante la "guerra ilegal e ilegítima" de Irán, el PP "está adoptando la misma posición del expresidente José María Aznar y los hombres de la guerra de hace 23 años", en alusión a la guerra de Irak de 2003. "Sus votantes son mucho más decentes políticamente que ustedes", ha zanjado.

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En la siguiente pregunta, la senadora del PP Rosa María Gallego también ha atacado a Díaz por el viaje al destacar que "mientras Sumar desaparecía en Castilla y León, usted se paseaba por EEUU y por el lujo americano de la alfombra roja".

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