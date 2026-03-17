PP y Vox negocian un acuerdo de 76 puntos para un pacto a cuatro años en Extremadura.

El PP y Vox centran las negociaciones para desbloquear la investidura de María Guardiola en un documento de 76 puntos que podría sentar la bases de un gobierno "estable" para los próximos cuatro años. El contenido del acuerdo estaría "prácticamente cerrado", aunque persisten diferencias en los ritmos y el encaje político del pacto. "Estamos sentados a la mesa, solo falta que los señores de Vox vuelvan", ha asegurado este martes el secretario general del PP, Miguel Tellado.

En una entrevista en el programa '120 Minutos' de Telemadrid recogida por Europa Press, Tellado ha afirmado que las conversaciones en Extremadura están "muy cerca" de culminarse sobre la base de este paquete de "casi 76 medidas", por lo que ha apelado a la "madurez y responsabilidad política" de Vox. A su juicio, los votantes no entenderían que ambas formaciones, que suman una mayoría superior al 60%, no sean capaces de desbloquear la investidura.

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa tras seguimiento de la noche electoral del PSOE de Castilla y León, en la sede nacional del Partido Popular, a 15 de marzo de 2026, en Madrid (España). / A. Pérez Meca - Europa Press

Antes de mayo

"Creo que hay que venir enfadados ya de casa y dejar los enfados para otro tipo de cuestiones. Creo que hace falta madurez y responsabilidad política para asumir el mandato que hemos recibido de las urnas", ha insistido Tellado. "Somos dos partidos distintos, nuestras posiciones en determinados asuntos son divergentes, pero estoy seguro que son más las cosas que nos unen que las que nos diferencian, y por lo tanto tenemos que avanzar y trabajar en ese camino", ha añadido.

En esa línea, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este martes a Vox certezas en la negociación con la "esperanza" de que las conversaciones cristalicen lo antes posible. "No podemos irnos al mes de mayo sin una solución y, en mi opinión, no deberíamos de entrar en el mes de abril sin un acuerdo en Extremadura y en Aragón", ha asegurado para añadir después que también hay que "ampliar esos acuerdos a Castilla y León", cerrando en primer lugar la composición de la mesa de las Cortes.

Acuerdo programático

Hay que recordar que tras la primera investidura fallida de María Guardiola, el 4 de mayo es la fecha límite para que PP y Vox alcancen el acuerdo que evite la repetición electoral en Extremadura. Al respecto, Feijóo ha reiterado que Vox es el "único socio posible" y ha vuelto a descartar cualquier entendimiento con el PSOE, que a su juicio "no es fiable y ha venido a destruir".

Según el líder del PP, hay una mesa constituida y "muchos documentos elaborados", que han dado como resultado "un acuerdo programático prácticamente cerrado" . Tras el resultado de las elecciones en Castilla y León, y a tenor de que entre ambos hay "más puntos de encuentro que divergencias", Feijóo expresa "cierta esperanza" en que las negociaciones en Extremadura se desbloqueen en los próximos días para dar paso al acuerdo.

Javier Cintas

"Se viene a gobernar"

En una entrevista en esRadio también recogida por Europa Press, Feijóo ha insistido en que el entendimiento entre PP y Vox responde al mandato de las urnas y ha reclamado a la formación de Santiago Abascal que "decida" lo que quiere, en tanto que en Extremadura Vox dijo al PP "claramente" que quería "la vicepresidencia y tres consejerías" y "al poco tiempo" les dijeron que querían "hablar de acuerdos".

"Al gobierno no se viene a estar cuando te interesa, estar durante un tiempo o estar de forma interina o condicionada. Se viene a gobernar, y se viene a tomar decisiones en función de los problemas reales y de los problemas sobrevenidos", ha considerado.

"Noticias pronto"

El líder de la oposición ha vuelto a defender que los "principios básicos" de cualquier acuerdo con Vox deben ser la proporcionalidad y la estabilidad de los gobiernos. Ha considerado "antidemocrático" impedir que gobierne el PP cuando ha obtenido el doble o incluso el triple de escaños que Vox en algunas comunidades, por lo que ha pedido "leer bien los resultados de las urnas". "Son tan contundentes que los puede leer cualquier persona por mucha miopía política que tenga", sostiene.

En esta misma línea, la portavoz de la Junta de Extremadura en funciones, Elena Manzano, ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el contacto con Vox es "habitual" y ha insistido en la urgencia de resolver el bloqueo para investir a María Guardiola. Ha señalado que la región necesita estabilidad y unos presupuestos que permitan seguir prestando servicios públicos, y ha confiado en poder trasladar "noticias pronto" sobre la gobernabilidad.

La respuesta de Vox

Por su parte, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha coincidido en que "cuanto antes mejor", pero ha vuelto a repetir al PP que su partido no admite las "tertulias y entrevistas" como mesa de negociación.

a portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

Millán ha confirmado que Vox trabaja con la idea de alcanzar gobiernos "estables y duraderos", con una perspectiva de cuatro años para garantizar los presupuestos de toda la legislatura. Pero siempre en el marco de una negociación "seria, discreta y que atienda las necesidades de los españoles, más allá de hablar de fechas y de sillones, que parece que es lo que le urge al Partido Popular".

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Además, ha insistido en que su formación no firmará "un papel en blanco" al PP: cualquier acuerdo debe reflejar el papel "decisivo" de Vox y un "cambio radical" en las políticas. "Lo que nos parece antidemocrático es no saber leer qué es lo que han pedido los españoles (...) y pasarse toda la campaña insultando de la forma más zafia a un partido como Vox, con el que estás llamado a entenderte y luego pedir los votos a cambio de nada", ha recalcado Millán.