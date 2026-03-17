Gobierno
Sigue en directo la rueda de prensa posterior el Consejo de Ministros
El Gobierno anunció ayer que aprobará el paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán en un Consejo extraordinario este viernes
Redacción
El Consejo de Ministros se reúne este martes en una nueva sesión ordinaria, tras la cual comparecerán la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, para detallar los acuerdos adoptados.
El Gobierno anunció ayer la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario el próximo viernes, 20 de marzo, para aprobar un paquete de medidas destinado a paliar los efectos de la guerra de Irán, según fuentes de Moncloa.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez dará luz verde a un Plan de Respuesta Integral ante la guerra en Oriente Medio, que incluirá medidas tanto estructurales como coyunturales con el objetivo de proteger a los colectivos más vulnerables y a los sectores afectados por el aumento de los precios.
Para su elaboración, el Gobierno mantiene una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y los agentes sociales, con los que asegura tener comunicación continua.
El propio Carlos Cuerpo avanzó este lunes que las medidas se aprobarían previsiblemente esta misma semana y no descartó entonces la convocatoria de un Consejo extraordinario, que finalmente tendrá lugar el viernes. El ministro subrayó que el Ejecutivo trabaja con la mayor celeridad posible para definir las iniciativas con el rigor necesario.
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