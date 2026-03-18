Ayuso responde al rey Felipe por sus palabras sobre la conquista de América: "Abusos, los de los aztecas y mayas. Llegamos los de la cruz y pusimos un nuevo orden"

A vueltas anda España con el perdón, en este caso a cuentas de si es necesario pedirlo a los pueblos afectados, o beneficiados, según el prisma del que opine, por la conquista de América. Y en esas, nadie quiere desaprovechar la oportunidad para dejar clara su postura, más después de que el rey Felipe VI se pronunciara tendiendo puentes con México y asegurando que que "hubo mucho abuso" y “controversias éticas” en la colonización de América por parte de los conquistadores españoles. Palabras aplaudidas por unos, a favor de la disculpa, y rechazadas por otros, que sostienen que no es necesario revisar el pasado.

La última en sumarse a esta corriente ha sido la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que en una entrevista con Okdiario ha remarcado que para “abusos, los que ya se cometían contra la propia población autóctona por parte de las poblaciones aztecas y mayas, que entendían los sacrificios como parte de los rituales”. De esta forma, Ayuso ha marcado su postura, opuesta a la del monarca, y ha ido más allá.

"Llegamos los de la cruz y pusimos un nuevo orden. Y, sobre todo, una forma de entender que la vida es sagrada y que había que civilizar y trasladarle al Nuevo Mundo una forma diferente de vivir. Es de lo que estoy muy orgullosa y he reivindicado siempre", ha concluído, dejando caer que lo que dijo el Rey era un intento de ser cortés: "Yo creo que esta conversación se produce en un entorno pseudoprivado y es mucho más amplia. Creo que él siempre ha tenido las mejores palabras para México, para dos naciones hermanas”.

Las palabras del Rey

El citado gesto del Rey se produjo este lunes durante una visita a la exposición 'La mujer en el México indígena', en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Allí, en conversación con varias autoridades, entre ellas el embajador mexicano en España, Felipe VI hizo su primera referencia directa a una cuestión que ha generado fricciones diplomáticas entre ambos países. En el vídeo, difundido por la Casa Real en X, el Monarca recordó que los Reyes Católicos y las Leyes de Indias tuvieron un "afán de protección" hacia los indígenas, aunque admitió que la realidad era muy diferente, y fue entonces cuando dijo que hubo "mucho abuso".

16/03/2026 El Rey Felipe VI visita la exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena” en el Museo Arqueológico Nacional POLITICA CASA S. M. EL REY / CASA S. M. EL REY / Europa Press

Felipe VI añadió además que hay episodios del pasado que, observados con los valores actuales, "no pueden hacernos sentir orgullosos". Al mismo tiempo, defendió la necesidad de estudiar la historia con un análisis "objetivo y riguroso", sin caer en un "excesivo presentismo moral" y se refirió a "controversias morales y éticas" sobre la manera en que se ejerció el poder durante la Conquista.

Las palabras del jefe del Estado recibieron el respaldo inmediato del Gobierno español. La ministra portavoz, Elma Saiz, aseguró tras el Consejo de Ministros que el Ejecutivo las suscribe "al 100%" y confirmó que Moncloa había sido informada de esa intervención. Además, expresó su deseo de que la próxima Cumbre Iberoamericana de Madrid se celebre "al máximo nivel, que cuente con la mayor participación posible de líderes internacionales dada la importancia y el contexto" actuales.

Saiz aprovechó también para responder al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que había calificado de "disparate" revisar en pleno siglo XXI la actuación española durante la conquista de América. La portavoz sostuvo que esas declaraciones sitúan al dirigente popular en una "deriva ultra", le reprochó "negar la historia" y le acusó de abrazar posiciones "ultras negacionistas". El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, subrayó que el gesto de Felipe VI "no es examinar la historia" y que sus palabras tienen "toda la lógia, el sentido y la sensibilidad".

"Un gesto de acercamiento" pero insuficiente

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció el martes el "gesto de acercamiento" del rey Felipe VI. La mandataria dijo que aprecia esta aproximación diplomática, pero añadió que el Gobierno mexicano espera más, después de años reclamando un reconocimiento más explícito de los agravios cometidos durante la colonización.

"Es un acercamiento del Rey que reconocemos", afirmó Sheinbaum en su rueda de prensa diaria, aunque a continuación precisó: "No fue todo lo que hubiéramos querido, pero la verdad es que es un gesto de acercamiento". Con ese mensaje, el Ejecutivo mexicano reconoce el paso dado, pero mantiene que no cierra el debate histórico.

La declaración y postura de Sheinbaum enlaza con la exigencia que marcó la etapa de su predecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que se enfocó en reclamar a España un reconocimiento del exterminio cometido con la llegada de los conquistadores españoles al continente. La presidenta dejó claro que en México las palabras de Felipe VI se leen bajo ese precedente.