Crisis en Vox
Feijóo eleva el tono contra Vox y tacha de "falso" que el PP esté detrás de los críticos con Abascal
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido desde la sede del Partido Popular Europeo a las acusaciones de Vox, negando cualquier responsabilidad del partido en la disidencia interna de la formación
Si la crisis interna de Vox ha subido de temperatura esta semana, cuando el sector crítico con Santiago Abascal se ha destapado reclamando ya un congreso extraordinario del partido, el enfrentamiento con el Partido Popular (PP) derivado de esa crisis interna no le va a la zaga. El propio Alberto Núñez Feijóo se pronunció este jueves desde Bruselas, donde ofreció una rueda de prensa en la sede del Partido Popular Europeo (PPE), contestando a las afirmaciones de la cúpula del partido de extrema derecha en las que acusaban al PP y a medios afines de estar detrás de esa disidencia interna.
"¿Alguien se cree que el Partido Popular está detrás de las declaraciones o de las posiciones de los ex dirigentes de Vox? ¿de verdad que es razonable llegar a esa conclusión? ¿de verdad que se le va a hacer responsable al Partido Popular de las decisiones de otro partido?", se preguntó retóricamente el presidente de los populares, con gesto muy serio. Y añadió: "Esto no es justo. Pero no solamente no es justo, es que es falso", concluyó.
Noticia en elaboración.
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