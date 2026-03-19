Elecciones andaluzas
Directo | María Jesús Montero abre los nuevos 'Desayunos' de RTVE y la Agencia EFE
Al evento asisten también la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz
Redacción
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, participa este martes en el programa 'Los Desayunos de RTVE y la Agencia EFE', que se emite desde la Casa América de Madrid.
La también vicesecretaria general del PSOE es la primera participante del muevo formato del programa recuperado por RTVE ahora en colaboración con EFE y que se emite por el Canal 24 horas de TVE, Radio 5 de RNE, RTVE Play y el canal de YouTube de EFE.
Al evento asisten también la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.
El programa, con el que volverá a las pantallas 'Los Desayunos' después de cinco años, abordará la actualidad política y económica en un formato de conversación y análisis con preguntas de los periodistas.
Esta nueva etapa de 'Los Desayunos' nace como una iniciativa conjunta de RTVE y EFE para reforzar la conversación pública sobre los grandes temas de actualidad, reuniendo en un mismo espacio a responsables políticos, periodistas y representantes de distintos ámbitos de la sociedad.
El programa incorpora, además, una novedad en su formato: por primera vez saldrá de los estudios de RTVE para convertirse en un evento público y televisado en directo, que permitirá combinar el modo tradicional de entrevista con la presencia de invitados del ámbito institucional, económico, social, mediático, cultural, etc.
El estreno, al que asistirán los presidentes de RTVE y de EFE, José Pablo López y Miguel Ángel Oliver, tendrá lugar en el Palacio de Linares, sede de la Casa de América, un espacio emblemático de la vida institucional y cultural de la capital.
La cita será a las 09:30 horas y se retransmitirá con señal en directo a través del canal de YouTube de la Agencia EFE y sus redes sociales (X, Instagram, Facebook, TikTok y LinkedIn), así como por el Canal 24 horas de RTVE, RTVE Play y Radio 5.
Con esta iniciativa, RTVE y EFE visibilizan su alianza estratégica, refuerzan su colaboración como medios públicos de referencia y apuestan por un formato informativo que combina el rigor, el debate público y la cercanía con la audiencia.
El pasado 2 de diciembre, ambas empresas de comunicación firmaron un acuerdo marco de colaboración para desarrollar de forma conjunta nuevos contenidos informativos, formatos audiovisuales y proyectos de verificación, con el propósito de reforzar sus marcas y aprovechar mejor sus recursos, especialmente en el ámbito internacional. EFE
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