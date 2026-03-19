PP y Vox niegan las "especulaciones" sobre el reparto de consejerías en el futuro gobierno de Extremadura

Representantes del PP y Vox han negado este jueves las "especulaciones" sobre el reparto de consejerías del futuro gobierno de Extremadura, después de que varios medios nacionales hayan asegurado que María Guardiola habría ofrecido a los de Santiago Abascal gestionar las áreas de Presidencia, Agricultura e Industria con el objetivo de ser investida antes de Semana Santa.

"Es rotundamente falso", ha asegurado el consejero de Presidencia en fuciones, Abel Bautista, que en un mensaje en la red social X se pregunta el "interés" que motiva, por segundo día consecutivo, afirmaciones falsas vinculadas al PP de Extremadura y el proceso de negociación. "No es momento de especulaciones que nada aportan, más aún cuando están fuera de la realidad", ha escrito.

El 4 de mayo

Tras la primera investidura fallida, el calendario político sitúa el 4 de mayo como fecha clave para que PP y Vox alcancen un acuerdo de gobierno. La limitación temporal para evitar nuevas elecciones, junto a los resultados de Castilla y León, ha incrementado la presión sobre las negociaciones en Extremadura: el PP defiende la urgencia de alcanzar un pacto que ponga fin a casi tres meses de bloqueo, pero Vox insiste en priorizar "un buen acuerdo" frente a los tiempos.

En este contexto, también el portavoz de la formación en Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha desmentido en X que Guardiola les haya ofrecido las consejerías de Presidencia, Agricultura e Industria para desbloquear la investidura. "Estamos centrados qué hacer, cómo hacer y cuándo hacerlo", en relación a las "medidas, proyectos, plazos y ejecución" de las políticas. "El resto, falsedades", ha asegurado.

Segundo desmentido

Entre esas informaciones, laSexta ha señalado que la dirigente popular habría trasladado su propuesta a Vox para tratar de desbloquear la situación tras dos votaciones fallidas y acelerar la formación de gobierno. Otros medios de ámbito nacional también se han hecho eco de este posible reparto en el marco de unas negociaciones marcadas por altibajos y por la presión para evitar una repetición electoral, aunque sin confirmación oficial.

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Este cruce de desmentidos se produce solo unas horas después de saltar otras informaciones sobre el proceso negociador. El propio Bautista, y también dirigentes como Manuel Naharro, presidente de la Asamblea de Extremadura, ya rechazaron este miércoles una publicación de El Mundo que aseguraba que se había pedido a los cargos del PP que no abadonaran la región ni se fueran de viaje porque el acuerdo podría ser inminente. "Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y no estamos de viaje", afirmó el propio Naharro en declaraciones a los medios.