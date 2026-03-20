CATÁSTROFE FERROVIARIA
La Fiscalía Europea abre una investigación por fraude en el mantenimiento de las vías del AVE de Adamuz
El ministro Óscar Puente asegura que este organismo europeo "investiga el accidente de Adamuz desde nada más producirse. En todos los casos en los que hay involucrados fondos europeos sucede así", ha zanjado
La Fiscalía Europea ha abierto una investigación sobre un posible fraude relacionado con fondos de la UE destinados al mantenimiento del tramo de vía férrea cercano al kilómetro 318,7 y la localidad de Adamuz (Córdoba), en la línea de alta velocidad (AVE) que conecta Madrid y Sevilla, según ha confirmado este organismo en una nota de prensa.
La Fiscalía Europea independiente de la Unión Europea es la responsable de investigar, enjuiciar y juzgar los delitos contra los intereses financieros de la UE. Según el ministro de Transportes, Óscar Puente, este órgano "investiga el accidente de Adamuz desde nada más producirse. En todos los casos en los que hay involucrados fondos europeos sucede así", ha zanjado
La UTE Guadalmez-Córdoba, compuesta por las empresas Azvi, Ferrovial Construcción, Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania (OHLA) y Contratas y Ventas (FCC) resultó adjudicataria en 2022 del contrato para mejorar y acondicionar la infraestructura del tramo de AVE entre Guadalmez (Ciudad Real) y Córdoba, de 80,7 kilómetros de longitud, por un total de 52.492.342 euros. En este tramo se produjo el accidente de trenes de Adamuz, en el que han fallecido 46 personas.
Un supuesto sabotaje
De forma reciente, la Fiscalía de Córdoba remitió al Tribunal de Instancia de la localidad de Montoro un manuscrito anónimo que apunta a un presunto sabotaje como causa de la catástrofe ferroviaria ocurrida en Adamuz el 18 de enero pasado.
La denuncia, enviada inicialmente a la Fiscalía de Barcelona, destaca la supuesta existencia de "una pequeña explosión" en el tren Alvia y de "dos vías segadas" en el tramo del accidente, e invita a "reflexionar" sobre estas circunstancias.
En un decreto del 25 de febrero pasado, la Fiscalía barcelonesa acordó incoar un expediente gubernativo; remitir las actuaciones a la Fiscalía cordobesa, por considerarla competente territorialmente, y archivar este expediente, enviando la documentación original a Córdoba. A principios del presente mes de marzo, la Fiscalía de Córdoba resolvió remitir la denuncia a la plaza 2 de Instrucción de Montoro, que investiga el siniestro.
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