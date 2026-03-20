Sumar se niega a aprobar el plan anticrisis y retrasa el Consejo de Ministros extraordinario

Ruptura en la coalición. Los cuatro ministros de Sumar capitaneados por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se han negado este viernes a aprobar el plan de medidas para paliar las consecuencias de la guerra que había llevado el Gobierno a la reunión del Consejo de Ministros extraordinario. Su negativa a entrar en la reunión, según fuentes de Sumar, se debe a su exigencia para que se incluya la prohibición en desahucios y la prórroga de alquileres. A esta hora, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz están reunidos con un grupo de ministros en una negociación in extremis para poder aprobar el decreto.

El plantón, que se prolonga ya dos horas, ha impedido que se celebre a la hora prevista la reunión del gabinete que preside Pedro Sánchez fijada para las 9:30 horas y, por tanto, que se apruebe por ahora paquete alguno de medidas. A esta hora, las dos alas del Gobierno negocian in extremis para salvar la situación, pero sin resultados una hora y media después de la hora prevista para arrancar la reunión.

A las 11:00 horas, fuentes de Moncloa confirmaban que todavía no había comenzado el Consejo de Ministros. Aun sin la presencia de los ministros de Sumar, habría quórum para aprobar el paquete este viernes, pero abriría una brecha entre los socios con consecuencias impredecibles.

Ligar la bajada del IVA al control de beneficios

Las medidas que se conocen del decreto anticrisis se refieren a la bajada del 10% del IVA a carburantes y luz. "El decreto que en este momento está encima de la mesa se basa fundamentalmente en rebajas del IVA", se quejan en el ala minoritaria. "En estos términos no hay acuerdo".

Las negociaciones sin embargo continúan. "No hemos entrado al consejo porque se está negociando vivienda y márgenes empresariales", aseguran desde Sumar. Así, desde el ala minoritaria detallan que están trabajando con el PSOE en condicionar la bajada del IVA a la electricidad, que prevé aprobarse en Consejo de Ministros, a un control del beneficio empresarial de las grandes eléctricas, "para obligar por ley a que la bajada fiscal repercuta al ciudadano y no engorde los márgenes de las grandes empresas", detallan.

En materia de vivienda, las dos cuestiones que se abordan son la prórroga de contratos de alquiler, para limitar el impacto de la previsible subida de las rentas de arrendamiento que supondrá la renovación de 600.000 contratos; y la suspensión de desahucios, una medida que ya se incluyó en escudos sociales anteriores y que Junts tumbó en el Congreso en febrero.

El enfado es notable en las dos alas de la coalición; en Sumar por la negativa sistemática de Moncloa a una de sus principales banderas, y en el ala socialista, por las formas usadas por los ministros de Sumar negándose a iniciar la reunión.

Tensión

En los últimos días, la negociación ha llegado al límite. Sumar no ha renunciado a incluir la prórroga de 600.000 contratos de alquiler, pese al rechazo de Moncloa, y ha llegado a dejar en el aire su apoyo al paquete. Las tensiones han aumentado en las últimas horas, y el golpe en la mesa del socio minoritairo ha llegado este mismo viernes, cuando se han tenido que abrir conversaciones in extremis para reconducir la situación.

Desde el área económica del Gobierno, que liderado el aterrizaje de las propuestas en el texto del decreto y las negociaciones con los grupos, descartaban medidas en materia de alquileres por la incompatibilidad con el PP y socios parlamentarios como Junts. “Lo que incorporaremos serán medidas que cuenten con el consenso del resto de grupos”, insistían este jueves.

Su análisis es que los posconvergentes, pero también el PNV que se opone a propuestas como recuperar la moratoria antidesahucios, podrían llegar a aceptar un límite del 2% a la subida de los alquileres, en los contratos que vinculan su actualización anual al IPC. De ahí que fuentes de las negociaciones se abran a ponerla sobre la mesa si se acelera inflación -el último dato de febrero la sitúa en el 2,3%- en un futuro paquete.

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