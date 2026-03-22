El alcalde Francisco de la Torre reclama más información y alternativas eficaces ante la interrupción del AVE Málaga-Madrid

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, asegura en un mensaje en redes y refiriéndose a los problemas de conexión ferroviaria que sufre Málaga con el AVE tras la caída de un talud en Álora, que es “totalmente natural” que los malagueños estén preocupados por los problemas ferroviarios con Madrid, una situación que considera de especial relevancia para la ciudad y la provincia y ante la que ve imprescindible recuperar cuanto antes la normalidad.

Desde el “máximo respeto institucional”, el regidor expresa su malestar por la falta de una información que, a su juicio, debería haber sido “clara y transparente” para ir explicando cómo evolucionaba la situación. En este sentido, ha cuestionado los sucesivos cambios en los plazos ofrecidos para la recuperación del servicio.

De la Torre ha señalado que “no es correcto” que primero se apuntara a una solución “a primeros de marzo”, después “a final de marzo” y ahora “a final de abril”. A partir de ahí, ha planteado una pregunta directa sobre la gestión técnica de la incidencia: “¿Cómo no ha habido capacidad de aclarar esto desde un principio?”.

Ha subrayado además que vive como propios los problemas que esta situación está generando en distintos colectivos afectados. En concreto, ha citado a empresarios, estudiantes y trabajadores que echan de menos el AVE que, con regularidad y rapidez, conectaba Málaga con Madrid antes de la caída del muro en Álora.

Muchas preguntas sin responder

La preocupación institucional y social cobra aún más relevancia, según ha apuntado, con la llegada de la Semana Santa, una fecha para la que la línea todavía no estará recuperada. Aunque ha afirmado que se entiende la complejidad técnica del problema y la necesidad de garantizar una seguridad total, también ha dejado claro que siguen existiendo muchas preguntas sin responder.

Entre ellas, ha deslizado una reflexión sobre la reacción del Ministerio de Transportes ante la presión ejercida desde Málaga para reclamar una actuación rápida y eficaz. Así, se ha preguntado si la respuesta del ministro habría sido la misma e “igual de hostil” si se tratara de un asunto ocurrido en Cataluña.

Pese al tono crítico, De la Torre ha defendido la necesidad de que todas las partes trabajen para generar un clima de “máxima colaboración”. En esa línea, ha pedido al Gobierno que entienda la preocupación de Málaga y que contribuya a que las alternativas planteadas sean lo más eficaces posible, especialmente en materia de vuelos y conexiones de autobuses.

El alcalde también ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que los afectados por la crisis provocada por la caída del muro y el consiguiente corte del AVE puedan acogerse a las ayudas previstas para los afectados por las borrascas. Ha recordado, en este sentido, que la caída del muro de Álora se produjo como consecuencia de las fuertes lluvias.

Finalmente, ha insistido en que la preocupación de Málaga debe ser atendida y entendida, en un contexto en el que la interrupción de la conexión ferroviaria con Madrid sigue afectando a la movilidad y a la actividad de numerosos ciudadanos.