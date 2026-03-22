El PP confía en el apoyo de Junts para frenar la regulación de migrantes

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, confía en el apoyo de Junts para intentar limitar la regulación de migrantes a través de la Ley de Multirreincidencia que aprobó hace unos días en el Senado y que el próximo jueves deberá votarse en el Pleno del Congreso. Sin embargo, teme que el PSOE busque recurrir al "filibusterismo" parlamentario o a "alguna artimaña" para impedirlo.

"Ya sabemos que el Gobierno y el PSOE no están de acuerdo y que lo que plantean son procesos de regularización de migrantes sin ningún tipo de control desde el punto de vista de la seguridad. Pero si hay una mayoría parlamentaria que está en otra posición, debe respetarla e incorporarse a la ley", ha declarado Gamarra a Europa Press, para advertir de que "cualquier otra artimaña" o "trampa" por parte de los socialistas sería "contraria a los valores democráticos".

El Pleno del Senado aprobó el pasado miércoles la reforma penal impulsada por Junts para endurecer el castigo a la multirreincidencia con la incorporación de varias modificaciones de PP y Vox, de forma que la norma ha sido devuelta al Congreso, que deberá someter a votación esas enmiendas para su ratificación definitiva.

Así, la norma incorporó en el Senado una enmienda promovida por el Grupo Popular, que tiene mayoría absoluta en esa Cámara, que frena la regularización de migrantes al endurecer vía enmienda los requisitos para la residencia de extranjeros. En concreto, esa modificación obliga a los migrantes a entregar un certificado oficial para demostrar la falta de antecedentes penales si se quiere lograr la residencia en España, sin que se pueda suplir con una declaración responsable.

"Nada de declaraciones responsables ni de residencia con antecedentes penales o procedimientos abiertos", ha resaltado la dirigente del PP, que ha subrayado que los cambios introducidos por su partido "vienen a fortalecer y a reforzar la seguridad".

Coladero de delincuentes

En este sentido, Gamarra ha afirmado que con la enmienda del PP se pone "coto al coladero de delincuentes que supone la regularización masiva de inmigrantes" del Gobierno de Pedro Sánchez, en alusión al pacto del Gobierno con Podemos el pasado mes de enero para regularizar a unos 500.000 migrantes, si bien los 'populares' sostienen que, según fuentes policiales, esa cifra puede elevarse al millón de personas.

"Ahora le toca al PSOE en el Congreso decir si están con nosotros o vuelven a la defensa de los delincuentes", ha declarado Gamarra, que ha rechazado de plano los argumentos del Partido Socialista asegurando que la modificación introducida por el PP supone la "criminalización" de la inmigración. De hecho, el PSOE ya avanzó que trataría de eliminar esa enmienda cuando llegue al Congreso.

Gamarra ha replicado al PSOE que la modificación del PP "no criminaliza a nadie" porque "va referida única y exclusivamente a aquellos que han cometido algún tipo de delito", "están pendientes de juicio" o "tienen antecedentes policiales o penales". Por eso, ha afirmado que los socialistas buscan "confundir". "Si no están de acuerdo con esto, lo que están haciendo es respaldar que los delincuentes puedan acceder sin ningún tipo de control a la residencia", ha advertido a los socialistas, para añadir que lo planteado es "lo mínimo que hay que establecer para procesos de regularización de envergadura".

No hay contactos PP-Junts

La vicesecretaria 'popular' ha recordado que Junts apoyó la enmienda del PP en el Pleno del Senado y, por lo tanto, espera que sea coherente con su voto. "No hemos mantenido contactos en los últimos días pero en las votaciones parlamentarias se refleja lo que ha apoyado cada uno", ha apostillado.

Dicho esto, ha señalado que el PP no descarta que el PSOE pueda maniobrar con "cualquier tipo de táctica" o "trampa" para vetar su enmienda en el Congreso, recurriendo al "filubisterismo" parlamentario. "Tratándose del Partido Socialista ya estamos habituados a su poco respeto democrático", ha dicho.

A su entender, "lo lógico" es que la enmienda del PP salga adelante en el Congreso el próximo jueves, en línea con la mayoría alternativa que ya se visualizó en el Senado con PP, Vox, Junts y UPN, máxime cuando "lo que busca es única y exclusivamente dar seguridad" para que "los procesos de regularización no sean coladeros de delincuentes". "El que viene a trabajar es bienvenido, pero el que viene a delinquir, pues evidentemente no", ha enfatizado.

Otras "mejoras"

Gamarra ha recordado otras "mejoras" que se introdujeron en la Ley de Multirreincidencia como reforzar la Justicia para "hacer frente a la criminalidad", ya que, según ha dicho, los índices de delincuencia "no dejan de subir y los jueces y fiscales necesitan más medios y recursos materiales y humanos". "Los delincuentes no pueden entrar por una puerta de la comisaría y salir por otra", ha manifestado.

Además, ha destacado que se incluyen penas de prisión de entre tres y cinco años contra el petaqueo, que consiste en dar suministro de combustible a los narcotraficantes. "Los agentes necesitan recursos y protección, no un Gobierno que mira hacia otro lado", ha declarado.

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Finalmente, Gamarra ha asegurado que frente a quienes hacen del delito su forma de vida, se necesita "una legislación firme". "Desde el PP seguiremos defendiendo a la gente que cumple la ley", ha aseverado.