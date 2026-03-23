Yolanda Díaz anima a los inquilinos a acogerse a la prórroga de alquiler antes de que decaiga el decreto: "En 30 días salvaremos a muchos seres humanos"

Yolanda Díaz asume que el decreto de vivienda que contiene la prórroga de los contratos de alquiler decaerá en la votación en el Congreso ante el rechazo de PP, Vox y Junts, pero recuerda que el decreto "ya está en vigor" y anima a los inquilinos a pedir la prórroga antes de que decaiga, anticipando que el Gobierno llevará la votación al "último día" que esté en vigor. "Durante 30 días -el tiempo que los decretos están en vigor antes de que decaigan- habremos salvado a muchos seres humanos", se felicitó.

"Le pido a la ciudadanía que esté en estas condiciones que inste a la prórroga del contrato de arrendamiento, esto es lo importante", defendió en una entrevista en RNE. "Que después las tres derechas lo quieren tumbar, que lo tumben, pero les va a salir caro", continuó. La dirigente de Sumar defiende así que la prórroga de contratos de alquiler está en vigor en plenas condiciones hasta que lo tumben en el Congreso. En caso de que caiga en la votación parlamentaria, Díaz ha avanzado que "no es responsabilidad del Gobierno de España".

Estas declaraciones llegan tres días después del episodio vivido el pasado viernes en el Consejo de Ministros extraordonario, donde los cinco ministros de Sumar dieron plantón a la cita a menos que se incluyeran sus exigencias en materia de vivienda, con la prohibición de los desahucios y la prórroga de los contratos de alquiler durante 2026 y 2027. El argumento del PSOE para rechazar su inclusión es que no quería poner en riesgo el paquete de medidas anticrisis, ante el previsible rechazo de Junts y PNV a las medidas sobre vivienda. Después de retrasarse más de dos horas el inicio de la reunión, Sumar y PSOE pactaron finalmente aprobar estas peticiones en un segundo decreto, separado del plan anticrisis con medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán.

A día de hoy este decreto no tiene visos de salir adelante ante el rechazo de Junts a apoyarlo. Este fin de semana, su secretario general, Jordi Turrull, se opuso a esta medida al considerar que "ahoga" a los pequeños propietarios. El Congreso deberá convalidar mediante votación estos dos decretos.

Este jueves irá el plan anticrisis del Gobierno, mientras el segundo no irá "hasta el último día"; como ha expresado Díaz en RNE. Los 30 días desde la publicación del decreto en el BOE culminan el domingo 19 de abril, de manera que es previsible que la votación se lleve al jueves 16 de abril. Hasta entonces, Díaz pide a los inquilinos que soliciten la prórroga en caso de vencer sus alquileres en ese periodo.

"El decreto está en vigor", ha defendido en numerosas ocasiones la vicepresidenta segunda, en RNE. "Les pido a todas las personas que están en esas condiciones que insten la prórroga del contrato de arrendamientos, que está en vigor ya", insistió. "Porque si no es así, les pueden revalorizar su contrato del 20, 30 ó 40, o hasta 50%", advirtió.

Advertida de que es previsible que el decreto caerá en el Conrgeso, Díaz le restó importancia: "Lo que usted quiera, pero durante 30 días hemos salvado a muchos seres humanso que lo están pasando mal", insistió. "Si después las tres derechas quieren golpear, que lo expliquen, pero no es responsabilidad del Gobierno de España, que el viernes aprobó un real decreto".

En este punto, Díaz llamó a la movilización de partidos y sindicatos. "Pido a sindicatos de inquilinos, feministas, ecologistas, a todas las formaciones políticas que se movilicen, porque lo que no puede ser es que esta medida estando en guerra sea tumbada en treinta días. Hoy está en vigor", quiso recordar.

Noticias relacionadas

Noticia en ampliación