Albares viaja a Argelia en plena escalada energética por la guerra en Oriente Medio

España consolida el acercamiento con Argelia tras la peor crisis diplomática en décadas, desatada por la posición del Gobierno de Pedro Sánchez a favor de las tesis marroquíes sobre el conflicto del Sáhara Occidental. El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel Albares, ha confirmado que viajará a Argelia este jueves y viernes, tal y como adelantó El Confidencial Digital.

Visitará las ciudades de Argel, la capital, y Orán. "Argelia es un país vecino, un socio estratégico, un amigo de España con el que compartimos fuertes intereses comunes, en primer lugar el futuro y la estabilidad en el Mediterráneo", ha dicho el jefe de la diplomacia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Es el primer viaje desde que el Gobierno de Abdelmadjid Tebboune anunciara la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con España en junio de 2022, e impusiera represalias económicas contra los exportadores españoles, impidiendo de facto las transacciones con el país magrebí. Respondía Tebboune al anuncio de que España reconocía la propuesta de Rabat para el Sáhara Occidental (una autonomía dentro del Reino) como la solución más "seria, realista y creíble" para el conflicto sobre la exprovincia española. Argelia aloja en su territorio, en los campamentos de Tinduf, al Frente Polisario, enemigo de Marruecos, y la autodenominada República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Albares ya tenía previsto visitar Argel en febrero de 2024, pero suspendió el viaje a última hora, por motivos que aún no han sido explicados oficialmente por el Ministerio de Exteriores.

Recuperación de las exportaciones

En su intervención de este martes, Albares ha apuntado que el comercio entre España y Argelia "crece exponencialmente cada año". "El año pasado 2025 triplicamos las exportaciones con respecto al año anterior, que ya fue un año de crecimiento fundamental y representa el mejor resultado de nuestras exportaciones desde el año 2019", ha dicho.

El ministro ha obviado que las exportaciones españolas estuvieron prácticamente bloqueadas en 2023 y 2024. En 2023, las exportaciones fueron de solo 331 millones de euros: en 2024, de 794 millones; en 2025, subieron a 2.133 millones de euros, informa David Page.

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Albares reconoce que esta visita se produce en medio de la gravedad del "contexto actual", con una crisis global de energía provocada por las represalias iraníes a la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel. El jefe de la diplomacia subraya que el viaje se realiza hacia "un suministrador de gas de primer orden y fiable". "Eso es lo más importante", ha reconocido, porque hay "crecientes lazos humanos y culturales como prueba la presencia del Instituto Cervantes en ese país y del interés por nuestra lengua".