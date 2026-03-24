Junts votará a favor del decreto anticrisis si el PSOE respalda su propuesta sobre autónomos

Miriam Nogueras ha dejado claro que votarán a favor del real decreto con medidas para hacer frente a la guerra en Irán. Eso sí, la portavoz de Junts en el Congreso ha explicado que su voto a favor está condicionado a que el Gobierno respalde también este jueves una proposición no de ley -sin carácter vinculante- de los posconvergentes en la que reclaman eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales, en aplicación de la directiva europea 2020/285. "Contamos con que el PSOE vote a favor de poder cuidar a los autónomos, entonces, podrán contar con nuestro voto al decreto de medidas", ha dicho.

Lejos de la táctica habitual de mantener la incógnita hasta el último minuto, Nogueras ha aplaudido que el real decreto que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes contiene buena parte de las rebajas fiscales que ellos plantearon hace semanas. Así, ha confirmado que su formación respaldará el texto. Con el 'sí' de los posconvergentes, el Gobierno tiene ya casi asegurada la convalidación del 'escudo social'. ERC ha anunciado su voto a favor y Podemos su abstención, con lo que solo falta que PNV y EH Bildu tomen posición, aunque se espera que sea favorable.

Ha sido en una entrevista en TV3 donde Nogueras ha confirmado el respaldo de su partido, siempre condicionado a que el PSOE haga lo propio con la proposición no de ley de los posconvergentes. En concreto, Junts defenderá este martes una proposición no de ley (PNL) sobre medidas fiscales urgentes para hacer frente a la fatiga tributaria que padecen la clase media. El texto, que contempla más de 20 medidas, recoge la aplicación de "la directiva europea 2020/285 que permite eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales".

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La PNL se debatirá este martes, pero se votará el próximo jueves. Será después de esa votación cuando se inicie un pleno extraordinario para la convalidación del real decreto anticrisis. Así, los posconvergentes podrán comprobar si el PSOE cumple antes de que ellos respalden en paquete de medidas. No obstante, el 'sí' de los socialistas a esa medida no tendrá ninguna implicación práctica, ya que las proposiciones no de ley no tienen carácter vinculante. Además, como indica el texto, la medida proviene de una directiva europea por lo que antes o después el Gobierno tendrá que adoptarla.