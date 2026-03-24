Manu White, 'el depredador de Sevilla' que agredió sexualmente a estudiantes Erasmus: el poder del relato de las víctimas

No fue una víctima de agresión sexual. Tampoco dos. Judicialmente fueron tres. "Creo que fueron unas 50 personas", comienza diciendo Gabrielle Vega en El Depredador de Sevilla, el nuevo documental de Netflix coproducido por Newtral que se estrena el próximo 27 de marzo. La miniserie narra la historia de esta estudiante estadounidense que fue violada por Manuel Blanco en Marruecos y cómo, tras conocer lo que le ocurrió, decenas de mujeres norteamericanas que no se conocían de nada contactaron con ella para contarle historias similares vividas con quien se presentaba como 'El Príncipe de Sevilla'.

La producción se podrá ver en la plataforma de pago a partir del próximo viernes. Vega logró recabar la historia de más de 50 mujeres que aseguraban haber pasado por situaciones de agresión sexual con el guía turístico. Muchas de ellas, todas estudiantes estadounidenses en la primera parte de la década de 2010, aportan su testimonio en esta producción.

El caso dio la vuelta al mundo. La embajada de Estados Unidos llegó a lanzar una alerta sobre este guía turístico. Vega consiguió destapar los abusos de Blanco y que fuera condenado a 8 años y medio de prisión por la Audiencia Nacional, en una sentencia que no es firme y está recurrida ante el Tribunal Supremo.

A lo largo de tres intensos capítulos, de unos 45 minutos de duración, la miniserie desgrana la historia de Vega y de otras chicas. Incluso, se da a conocer la muerte de una joven durante el periodo en el que duraron los presuntos abusos: cayó desde el balcón del ático de Manuel. Los únicos que estaban presentes allí eran él y otra chica, que no vieron lo que ocurrió porque habían ido por un vaso de agua.

La historia de Gabrielle es utilizada como guía en una serie que explica bien y con suma crudeza todos los sentimientos y pensamientos que pueden rodear a algunas víctimas de agresión sexual: la dificultad para hablar de lo ocurrido, el dolor, la soledad o la impotencia, pero también la importancia que tiene su relato y el apoyo externo o el poder que tiene la versión de la víctima en un juicio. Además, retrata a la perfección la desfachatez de quien se siente impune ante sus actos.

De sueño a pesadilla

El primero de los capítulos narra la historia de Gabrielle bajo el nombre de El Viaje. La estudiante estadounidense cuenta cómo y por qué decidió venir a España a estudiar. Llegó a la Universidad de Salamanca con muchas ganas de conocer Europa y el norte de África. A través de internet conoce la agencia de viaje de Blanco, Discover Excursions, y decide visitar Marruecos.

Allí se trunca todo. Vega narra cómo la violó Manu White, cómo se calló por multitud de factores y volvió a Estados Unidos sumida en una depresión. Solo su madre era consciente de lo que había ocurrido, pero también prefirió guardar silencio.

Algo cambió cuando habló con otra chica. Ella conocía a alguien con una historia similar. Gabrielle se dio cuenta que tenía que contarlo, avisar de lo peligroso que era contratar con esa agencia de viajes, estar al lado de ese hombre. Así lo hizo: lanzó su experiencia a través de las redes sociales y luego la contó en televisión. Aquello la convirtió en una receptora de relatos similares.

El metoo y una muerte en Sevilla

El capítulo 2 lleva por título el nombre del agresor: Manu White. "A medida que la historia de Gabrielle se difunde, más mujeres acusan a Manuel Blanco. El hallazgo de la muerte de una estudiante en Sevilla plantea nuevas preguntas", explica la síntesis de Netflix.

Además, la madre de la joven fallecida se pone en contacto Gabrielle para decirle: "Manuel Blanco mató a mi hija". Este caso quedó archivado penalmente por falta de pruebas. Sin embargo, la madre emprendería una lucha hasta que Blanco acabó condenado en la vía civil. Su hija se había caído del balcón de la casa del sevillano tras acudir allí junto a otra amiga. Su tasa de alcohol era de 2.99 gramos en sangre, rozando el coma etílico. La de Blanco, 0.0. La otra chica presente en el apartamento no testificó.

Otras mujeres explican su caso con Manuel Blanco. Todas cuentan historias similares de un hombre mayor que ellas, conocido en la noche universitaria sevillana y que había reflotado un negocio casi en quiebra.

El juicio y la condena

La gran cantidad de testimonios que recabó Gabrielle le llevaron a comenzar con la vía judicial. La joven muestra durante el documental cómo es comenzar un proceso de este tipo en un país distinto al tuyo, en el que su testimonio se pone a prueba y sus propias amigas la señalan con frases del tipo: "A ella le gustaba Manuel"; "Ella se enfadó porque le gustaba Manuel"; "no recuerdo que nos contara nada".

La Audiencia Nacional creyó el testimonio de Gabrielle y condenó a Manuel Blanco. La joven recibe la noticia de la condena de la periodista Ana Pastor y su reacción es uno de los momentos más crudos de la serie.

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Blanco fue condenado a 9 años de prisión por tres delitos de agresión sexual, uno de ellos por violación. Seis años de cárcel como autor de un delito de agresión sexual, con la atenuante de dilaciones indebidas, y dos penas de un año y medio de prisión por otros dos delitos de agresión sexual. Finalmente, la sala de apelación rebajó en medio año esta condena. Actualmente, la condena está recurrida ante el Tribunal Supremo.