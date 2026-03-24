Sánchez y Pradales se reunirán este viernes en Moncloa para cerrar el acuerdo sobre la cogestión de los aeropuertos vascos

Después de diversos tiras y aflojas, incluyendo subidas de tono del PNV, la última reunión de la subcomisión de infraestructuras dio luz verde al impulso de un "órgano bilateral aeroportuario" para dotar de una mayor coparticipación del ejecutivo vasco en los aeropuertos de Vitoria, Bilbao y Hondarribia. Un acuerdo que falta por aterrizar en su letra pequeña y que se encargará de sellar en una reunión este viernes en La Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari Imanol, según confirman fuentes de ambos ejecutivos. Se cumple así con el calendario marcado, que fijaba Semana Santa como plazo máximo para desbloquear este asunto. Sobre la mesa estará también el avance en nuevas transferencias de competencias.

Si bien la solución puesta sobre la mesa está lejos de avanzar en una transferencia, sienta el marco para una mayor coparticipación del ejecutivo vasco. Este órgano “participará, entre otras cuestiones, en el diseño del DORA, que contempla aspectos como las inversiones, los costes o las previsiones de tráfico de pasajeros”.

El acuerdo avanzado en la subcomisión de infraestructuras incluye también la realización de un “sandbox “en Foronda. Esto es, “un marco regulatorio especial y temporal que permitirá actuar en este aeropuerto como un entorno controlado de pruebas”.

Sin cambio competencial

El modelo propuesto se sitúa en el marco de la participación y comunicación de las Comunidades Autónomas en la gestión de los aeropuertos de interés general de la red de Aena previsto por la Ley 18/2014, por lo que no supone una modificación del actual marco legal. Se establece, por tanto, “un instrumento de colaboración, coordinación y participación, en materia aeroportuaria para favorecer el adecuado funcionamiento y el desarrollo de su actividad en el territorio” dentro del marco jurídico y competencial vigente.

En el ministerio de Transportes siempre insistieron respecto a las expectativas de traspaso por parte del Gobierno vasco que Aena es una empresa cotizada en Bolsa con importantes inversores que no permitirían una cesión. La empresa semipública está participada por el Estado en un 51% y el restante 49% está en manos de accionistas privados. El presidente del gestor aeroportuario, Maurici Lucena, viene alertando además de que un cambio del modelo de gestión impediría desplegar las inversiones previstas para mejorar las infraestructuras.

Traspaso de competencias

La de este viernes será la cuarta reunión de la comisión bilateral. En lo que va de legislatura, Euskadi acapara la mitad de las transferencias a comunidades autónomas. Una docena de un total de 24.

Las últimas cinco, selladas en un mismo paquete en la Comisión Mixta de Transferencias celebrada el pasado 16 de enero, incluyen cesiones como las prestaciones de la Seguridad Social, convirtiendo a Euskadi en la primera comunidad en gestionarlas. Solo esta competencia conlleva un volumen anual de recursos cercano a los 822 millones de euros. Antes de este último paquete se había cedido la gestión de ferrocarriles, litoral, meteorológica homologación de títulos universitarios o permisos de trabajo para no comunitarios.

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El acuerdo de investidura con el PNV incluía el compromiso de cerrar el traspaso de todas las competencias recogidas en el estatuto de Gernika. Se ponía como plazo el 31 de diciembre de 2025, pero este se ha superado quedando todavía pendientes una quincena. Con todo, el acelerón es notable, puesto que en apenas dos años se ha desbloqueado doce nuevas competencias frente a las 22 que había sumado desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa.