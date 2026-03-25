Los socios dan luz verde al decreto de la guerra entre críticas a Sánchez

El Gobierno ya tiene los apoyos necesarios para lograr este jueves la convalidación del real decreto con medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán. Uno a uno, los cuatro socios con mayor representación en el Congreso -ERC, Junts, EH Bildu y PNV- han dado su visto bueno al 'escudo social', llegando a reivindicar la autoría de muchas de las medidas. No obstante, su voto favorable no ha librado a Pedro Sánchez de recibir críticas de todos ellos, sobre todo de las formaciones de izquierdas.

A poco más de 24 horas de que el decreto se debata en la Cámara Baja, el Gobierno se ha quitado toda la presión ante la votación, aunque los socios le han avisado de cara a futuras medidas. "Les pedimos que sean valientes", le ha espetado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, antes de criticar que "bajar impuestos sin intervenir el mercado solamente favorece" a los dueños de las grandes petroleras. Así, ha señalado que el precio de la gasolina sigue subiendo pese a la rebaja fiscal.

No ha sido el único. Su homóloga en EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha anunciado que su formación también respaldará el 'escudo social', pese a que ha denunciado que "las petroleras ya han reabsorbido la mayor parte de la rebaja que se pretendía lograr". Sin embargo, también ha sacado pecho de que el Ejecutivo haya asumido algunas de las propuestas que le hicieron llegar, como la ampliación del bono social eléctrico, la prohibición del corte de suministros básicos a familias vulnerables o la recuperación del mecanismo de ayuda a la idustria electrointensiva.

En el lado contrario, PNV y Junts han sacado pecho de ser los principales inspiradores del decreto. "Que las principales medidas de este decreto sean las de Junts confirma que siempre acaban comprando las medidas de Junts, que son las que funcionan", ha dicho la portavoz posconvergente, Miriam Nogueras. "En general, las medidas que se adoptaron son acordes con lo que nuestro grupo ha propuesto. No está todo e incluso hay algún aspecto que hay que corregir, pero ya le adelanto que contará con nuestro voto favorable", ha apuntado Maribel Vaquero, líder de los jetzales en el Congreso.

Las cuentas

Con el respaldo de estas cuatro formaciones, sumadas a los diputados de PSOE y Sumar, el Ejecutivo cuenta ya con 173 apoyos. Si el PP opta por el 'no', algo que áun no ha desvelado, serían 171 rechazos con los de Vox y UPN. Una votación bastante ajustada, en parte por la abstención que anunció Podemos el pasado lunes. Este miércoles, la líder de los morados ha reiterado su rechazo a las medidas, sobre todo a la bajada de impuestos, pero ha dado un margen al Ejecutivo.

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Además, aún falta por saber qué harán Coalición Canaria y BNG que, por el momento, siguen negociando con el Gobierno. La diputada canaria Cristina Valido ha recordado que las rebajas de IVA no afectan al archipiélago, ya que no se aplica este impuesto sino el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), por lo que ha pedido margen para poder reducirlo. Desde el BNG, Nestor Rego ha lamentado que no se incluya un tope a los precios.