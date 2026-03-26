El uso de las bases de EEUU
El CIS cuela una pregunta sobre la posición de Sánchez en la guerra de Irán en una encuesta sobre sexualidad
El Centro de Investigaciones Sociológicas incluyó una pregunta sobre el veto del Ejecutivo al uso de las bases de Estados Unidos en España
Jose Rico
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este jueves un estudio sobre hábitos y opiniones acerca de la sexualidad que incluye una pregunta sobre la posición del Gobierno de Pedro Sánchez en la guerra de Irán. En concreto, en este estudio se ha preguntado a los 4.009 entrevistados si están de acuerdo con el veto del Ejecutivo al uso de las bases de Estados Unidos en España para sus ataques a Irán. El resultado es que el 60,2% de los españoles comparten mucho o bastante la decisión del Gobierno y el 31,9% está poco o nada de acuerdo. Por partidos, mientras el 81,6% de los votantes del PSOE y el 94,6 % de los de Sumar están muy o bastante de acuerdo con la prohibición, esta medida solo la avala el 27,8% de los votantes del PP y el 15,2% de los de Vox.
Todos los estudios del CIS, con independencia de la temática, incluyen preguntas sobre el perfil sociodemográfico, político, económico y de creencias de los encuestados, a fin de poder desglosar todos los resultados en función de variables como el sexo, la edad, el recuerdo de voto, el tamaño de municipio, el nivel de estudios o la ocupación, entre otras. Pero no es tan habitual que los sondeos sobre cuestiones sectoriales incluyan preguntas dirigidas a conocer la opinión sobre una decisión del Gobierno, algo que se reserva para loa barómetros mensuales de intención de voto.
De hecho, la semana pasada, el barómetro de marzo del CIS incluyó varias preguntas sobre la guerra en Irán y reflejó el amplio rechazo que genera en la población española. De acuerdo con ese sondeo, siete de cada diez ciudadanos están en contra de los bombardeos de Estados Unidos e Israel en Irán, que comenzaron el pasado 28 de febrero, y ocho de cada diez creen que la guerra supone un riesgo importante para la paz internacional. El 64,3 % de los encuestados se mostraba preocupado por el conflicto y solo un 15,4 % decía que estaba poco o nada preocupado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mercazaragoza busca una solución para el matadero tras perder a su mejor cliente y dejar en tres meses un 'agujero' de 1,2 millones en sus cuentas
- El chef Ferran Adrià, en Zaragoza: 'Para que me cobren 70 euros en un restaurante y me sirva un robot, me quedo en casa
- El restaurante de Zaragoza con el mejor menú del día por menos de 25 euros: cocina mediterránea con toques peruanos junto a la plaza de toros
- Comienza la construcción de otro bloque de viviendas de lujo en Zaragoza: pisos de hasta 736.000 euros en la 'milla de oro' de San José
- El Real Zaragoza apuesta fuerte por Diego Fuoli
- Zaragoza se consolida como la cuarta ciudad más poblada de España por delante de Sevilla: ya tiene 701.299 habitantes
- Atención jubilados: el Ayuntamiento de Zaragoza anuncia un nuevo límite para poder viajar gratis en el autobús y el tranvía
- El presente mal explotado de Saidu y el futuro de otra perla del Real Zaragoza