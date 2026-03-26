El PSPV exige la dimisión de Camarero por decir que el Gobierno "está lleno de prostitutas"

Ocho palabras y un choque de interpretación han construido la última polémica en las Corts. "Consienten que el Gobierno esté lleno de prostitutas", han sido las ocho palabras de la polémica expresadas por la vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana y consellera de Vivienda, Empleo e Igualdad, Susana Camarero, durante la sesión de control; ocho palabras que han levantado en armas al PSPV y que han sobrepasado los muros del parlamento valenciano, teniendo especial agitación en el mundo digital, con intervención hasta de miembros del Ejecutivo central y exigencia de su dimisión.

El momento se ha dado durante el turno de repreguntas orales de los diputados de la izquierda al Consell. Como ha ocurrido durante prácticamente todo el pleno, en estas también ha tenido un gran protagonismo el traslado de la plaza en comisión de servicios de la pareja de Juanfran Pérez Llorca del Ayuntamiento de Finestrat a la Diputación de Valencia. "No es feminismo, es nepotismo", le ha acusado Isaura Navarro, síndica adjunta de Compromís, al Ejecutivo autonómico, cuestionando la "urgencia" de cubrir la plaza, ante la que ha contestado Camarero.

La vicepresidenta se ha pedido contestar y ha hecho un discurso muy beligerante. Dentro de esa intervención, ha indicado: "Ustedes que consienten abusadores, que consienten que el Gobierno esté lleno de prostitutas, que consiente el uso de dinero de público para contratar la prostitución vienen aquí a rasgarse las vestiduras". Su énfasis ha sido muy aplaudido en la bancada del PP mientras en la izquierda se ha escuchado en ese momento alguna queja, pero sin más.

No obstante, las palabras puede que se las lleve el viento, pero en este caso se han depositado en las redes sociales para acabar conformando un huracán. Así, cargos del PSPV como su síndic, José Muñoz, han publicado el corte de tres segundos con las ocho palabras ("consienten que el Gobierno esté lleno de prostitutas") y le ha añadido su interpretación: "La consellera de Igualdad de Pérez Llorca llama P**** a todas las mujeres que forman parte del Gobierno de España. Exigimos la DIMISIÓN INMEDIATA de Susana Camarero", ha escrito en X.

A ese mensaje se han unido varios dirigentes socialistas. "A esto han quedado reducidos. Degradación total de la política y de lo que representa", ha señalado Pilar Bernabé, secretaria de Igualdad del PSOE. "Este es el PP de hoy. Que pena Alberto, que pena", ha añadido Montse Mínguez, portavoz del partido. Hasta la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha intervenido: "El insulto a las mujeres, el llamarnos prostitutas, es el pago a Vox por los servicios prestados. El PP no puede caer más bajo. Dimisión YA!". Hasta la cuenta oficial del PSOE: "Esto es una vergüenza, exigimos al PP su cese inmediato".

Réplica del PP

Toda la polvareda levantada ha tenido réplica del PPCV, que ha calificado el mensaje del portavoz socialista de "Bulo del PSOE". "El portavoz socialista MANIPULA un vídeo porque le molesta la realidad. Y la realidad es que ministros del Gobierno de Sánchez pagaron prostitutas con dinero público. Y el primero, un socialista valenciano: José Luis Ábalos", ha indicado la formación poniendo la intervención en vídeo ampliada, hasta 34 segundos.

Noticias relacionadas

Además de la cuenta oficial del partido, también la diputada popular en las Corts Verónica Marcos ha intervenido y ha afeado a Muñoz que manipule el corte. "¿Por qué manipulas y recortas? Ante la vergüenza que da su gobierno que paga prostitutas con dinero público, el PSPV manipula recortando declaraciones", ha remarcado Marcos. Esto es, que la referencia de Camarero no iba tanto por las ministras sino por los casos de corrupción en el Ejecutivo vinculados con la prostitución.