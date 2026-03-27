Echenique niega que odie a los curas y el fiscal pide que sea absuelto por su tuit.

El exsecretario de Organización de Podemos Pablo Echenique ha negado este viernes en un juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid que le guiara un odio a los sacerdotes católicos su decisión de publicar en 2024 un tuit sobre abusos sexuales en la iglesia.

El fiscal y el abogado defensor han pedido la absolución de Pablo Echenique al estimar que el tuit no supone delito alguno y que lo publicó en el ejercicio de la libertad de expresión mientras que la acusación ejercida por la Fundación Española de Abogados Cristianos ha solicitado que sea condenado a un año de prisión por incitación al odio y a la discriminación.

Pablo Echenique publicó el 10 de mayo de 2024 en la red social X un texto en respuesta a unas manifestaciones del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, sobre inmigración en el diario La Voz de Asturias en las que decía que "dentro de esta apertura buenista se nos puede colar gente que son indeseados".

El tuit de Echenique señalaba: "Estadísticamente es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante. Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria".

Durante su declaración ante el tribunal Pablo Echenique ha asegurado que no le guió ningún ánimo de ofender a los católicos.

"Es imposible que una persona que no odia a los sacerdotes católicos emita mensajes de odio hacia ese colectivo y no podemos ilegalizar la ironía del debate político", ha comentado.

Y ha insistido: "De hecho soy ateo pero tengo mucho respeto por la labor social de la iglesia a través de Cáritas y de las parroquias".

Ha relatado que publicó el tuit en respuesta al arzobispo de Oviedo "que dijo que entre la gente que entraba en España podían colarse indeseados con carné de terroristas, de trata de blancas y de tráfico de drogas o de armas".

Echenique ha insistido en que le contestó de forma "irónica" para reflejar que era tan absurdo criminalizar a todos los migrantes porque algunos hubieran cometido algún delito, como castigar a todos los sacerdotes porque algunos hayan delinquido.

Ha añadido que el tuit no causó ninguna repercusión ni polémica ni el arzobispo de Oviedo ni ninguna institución de la iglesia manifestaron que se vieran afectados.

Ha recordado que cuando el Congreso hizo la encomienda al Defensor del Pueblo de realizar un informe sobre la pederastia en la Iglesia él era el portavoz parlamentario de Unidas Podemos y que como tal se reunió con víctimas.

"Lo hice para conocer de primera mano su experiencia y recomiendo que quien esté interesado que hable con las víctimas porque se aprende mucho", ha abundado.

En el juicio ha testificado el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que ha indicado que el informe que elaboró esta institución reflejó que para la mayoría de la sociedad se trataba de un asunto de primera magnitud y muy grave.

Ha añadido que la propia Conferencia Episcopal reconoció después que hubo abusos y malas prácticas por parte de la iglesia como desplazar a otros lugares, incluso a países distintos, a sacerdotes que eran presuntos abusadores, y se vio que en el proceso canónico se contaba poco con las víctimas.

A petición de Abogados Cristianos ha testificado la presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa, María García Ayuela, que ha indicado que el tuit, al ser escrito por un político conocido, contribuye a predisponer a la opinión púbica contra los sacerdotes, que sufren un aumento de insultos, amenazas y agresiones contra ellos.

Durante su informe final la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha mantenido que "el tuit de Pablo Echenique estaba deliberadamente destinado a atacar a la iglesia católica, a la que tiene manía, y añade odio, hostilidad e intención de humillar a los sacerdotes".

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Sin embargo el fiscal ha encuadrado el tuit "en el ámbito de la confrontación política, en la que hay poco margen para las restricciones a la libertad de expresión", en lo que ha coincidido el abogado defensor, que ha pedido que la Sala condene a Abogados Cristianos al pago de las costas procesales.