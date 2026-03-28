Oltra regresará a la primera línea política para luchar por la Alcaldía de València

El rumor que ha acompañado cualquier movimiento a su alrededor se hará anuncio y realidad este sábado: Mónica Oltra vuelve a la primera línea política. La exvicepresidenta de la Generalitat y todavía una de las dirigentes con mayor influencia en la izquierda no solo valenciana sino estatal va a dar un paso al frente este sábado en el congreso de su partido, Iniciativa PV, la pata ecosocialista de Compromís, como futura candidata al Ayuntamiento de València.

El nombre de Oltra no está en el orden del día del séptimo congreso de la formación, no se presenta a liderar el partido (para ello la única candidatura conocida es la de Carles Esteve, diputado en las Corts), pero su irrupción en el espacio la ha convertido en protagonista. Según ha podido saber este periódico, la exvicepresidenta tomará la palabra durante la sesión de la mañana para trasladar su intención de ser la cabeza de lista de Compromís para luchar por el Ayuntamiento de València.

Los rumores sobre este posible paso venían tomando cada vez más fuerza en los últimos meses. Y eso que hace semanas recibió un varapalo judicial después de que la Audiencia Provincial de Valencia decidiera, en contra del criterio del juez instructor, abrir juicio oral y sentarla en el banquillo de los acusados por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido cuando era consellera de Servicios Sociales. Sin embargo, esta nueva situación judicial no ha frenado la decisión de Oltra de dar un paso adelante.

Gran recibimiento

Ya el recibimiento ha sido un aviso. Con solo poner un pie en el Complejo de la Petxina, las manos se han activado en palmas generando un aplauso a su paso. Mónica Oltra ha acudido este sábado al congreso del partido que ella misma fundó y su llegada ha traído inmediatamente un aplauso que le ha acompañado en cada movimiento de camino al salón de actos, solo atenuados por los abrazos que dirigentes de la formación le han ido brindando.

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A ella se han abrazado en un momento emotivo los actuales portavoces de Iniciativa, quienes la sucedieron en el cargo y ahora dejan paso cuatro años después: Aitana Mas y Alberto Ibáñez. También ha recibido el calor de dirigentes de otros partidos de Compromís, como el síndic Joan Baldoví (de Més) o la líder de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo, que posteriormente en la tribuna le ha trasladado su apoyo: "Estaremos siempre a tu lado, la verdad ganará y se hará justicia".