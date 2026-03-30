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Tribunales

Carlos Mazón se persona en la causa de la dana

Carlos Mazón en Les Corts.

Carlos Mazón en Les Corts. / Miguel Ángel Montesinos / LEV

Pablo Plaza

Valencia

El expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha formalizado su personación en la causa judicial que investiga la gestión de la dana del pasado 29 de octubre, en calidad de compareciente al amparo del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el objetivo de ejercer sus derechos procesales y acceder al contenido íntegro de las actuaciones.

Según el escrito presentado ante el Tribunal de Instancia de Catarroja, al que ha tenido acceso Levante-EMV, la representación procesal de Mazón solicita al juzgado que le tenga por personado como parte en las diligencias previas abiertas en el procedimiento. La causa, cabe recordar, se sigue contra la exconselelra Salomé Pradas y el exsecretario autonómico Emilio Argüeso.

En su escrito, la representación del exjefe del Consell expone que, desde el inicio del procedimiento, ha mantenido una actitud de “máximo respeto” hacia la instrucción y hacia las resoluciones adoptadas tanto por el juzgado como por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. En este sentido, señala que su decisión de no personarse con anterioridad respondía a una “prudencia procesal” y no a una falta de actuación.

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No obstante, tras el reciente pronunciamiento del TSJCV, que descartó la existencia de responsabilidad penal en su caso, el expresident considera que ha llegado el momento de ejercer formalmente su derecho a intervenir en el procedimiento. “Es el momento de hacer efectiva la prerrogativa para analizar las diligencias que se siguen practicando sobre él aún después de la resolución del tribunal competente”, recoge el escrito. Esto permitirá a Mazón tener acceso completo a la causa, conocer las diligencias en curso y participar en el procedimiento en defensa de sus intereses.

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