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Consejo de Ministros

El Gobierno indultará a los seis condenados por hostigar al propietario de la pastelería La Suiza de Gijón

Los sindicalistas habían ingresado en prisión en julio por unos hechos que se remontan a 2017

Un momento de la manifestación de apoyo a los condenados, en la plaza Mayor, el pasado mes de julio.

Un momento de la manifestación de apoyo a los condenados, en la plaza Mayor, el pasado mes de julio. / Marcos León

Sergio García

El Consejo de Ministros aprobará este martes, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el indulto a los seis condenados, a tres años y medio de cárcel, por hostigar al propietario de la pastelería La Suiza, que cerró en 2017. Los implicados son cinco dirigentes del sindicato CNT en Gijón y una afiliada de la organización, que ingresaron el pasado mes de julio en el Centro Penitenciario de Asturias. Poco después obtuvieron el tercer grado, cumpliendo la pena en régimen abierto.

La Fiscalía de Área de Gijón había rechazado en octubre el indulto. El fiscal basaba su oposición a la concesión "por no concurrir razones de justicia, equidad y utilidad pública". En la sentencia hacía hincapié en que los hechos probados "que son intangibles no suponen el ejercicio de la libertad de expresión, sino prácticas coercitivas impidiendo el ejercicio libre de una actividad comercial con presiones continuadas de los recurrentes".

Los hechos se remontan a 2017, cuando la afiliada a CNT, que había sido trabajadora de la pastelería que estaba en la avenida Schulz, y los cinco cargos del sindicato en Gijón condenados realizaron una campaña contra la pastelería, hostigando al empresario con concentraciones para boicotear el negocio, para exigirle una indemnización por un despido que no se había producido y que retirara una denuncia contra la pareja de una de las condenadas, una campaña que incluyó acusaciones hacia el empresario de acosador y explotador sexual. El empresario se vio obligado a cerrar el negocio, momento en el que cesaron las concentraciones.

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Tras el ingreso en prisión de los implicados, como reacción se impulsó una manifestación en la plaza Mayor, en la que las distintas organizaciones sindicales vertebraron un mensaje común y solicitaron el indulto. "Hacer sindicalismo no es delito", aseguraron.

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