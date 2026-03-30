Venezuela
El Gobierno dará la nacionalidad a Leopoldo López por la vía exprés
El Ejecutivo ha accedido a poner en marcha este trámite por ser una persona de extraordinaria relevancia y por motivos de política exterior
EFE
El Consejo de Ministros tiene previsto otorgar este martes la nacionalidad española al opositor venezolano exiliado en Madrid Leopoldo López por la vía exprés.
El Gobierno aprobará un real decreto para concederle la carta de naturaleza, una vía excepcional prevista para casos especiales, ha adelantado El Mundo y han confirmado a EFE en fuentes del Ejecutivo. Leopoldo López no tiene pasaporte ni se le reconoce la nacionalidad en su propio país por lo que a finales de 2025 solicitó que se le concediera la española por esta vía tras intentarlo por la ordinaria.
Dadas estas circunstancias especiales el Gobierno pretende concederle la nacionalidad española por la vía exprés con lo que Leopoldo López pasará a ser español por "carta de naturaleza".
El Ejecutivo ha accedido a la vía exprés por ser Leopoldo López una persona de extraordinaria relevancia y por motivos de política exterior.
- El barrio de Zaragoza que ha despertado el apetito inversor y se erige como el 'nuevo centro' de la ciudad: 'Tiene una ubicación privilegiada
- El restaurante de Zaragoza con el mejor servicio de sala de la ciudad: cocina tradicional mediterránea con un trato excelente
- El Real Zaragoza se carga al líder Racing y se mete en la pelea por la salvación (2-0)
- San José, lo que pudo ser y lo que será el histórico barrio de Zaragoza: del traslado de La Romareda al 'boom' inmobiliario
- Un trabajador del CDM Alberto Maestro de Zaragoza: 'Llevo más de 20 años y nunca había vivido algo igual
- La crónica del Tenerife-Casademont Zaragoza: vergüenza ajena (99-76)
- La cerámica de Teruel que conquista las fachadas de Europa y dará una segunda piel al edificio incendiado de Valencia
- ¿A quién reclama la familia de una víctima cuando el asesino se suicida?