Feijóo y Alejandro Fernández exhiben sintonía tras aparcar el choque por el liderazgo del PP en Cataluña

En política, un año puede cambiarlo todo. Fue en abril de 2025 cuando el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, sorprendió tanto a la opinión pública como a su propio partido con la publicación de su primer libro, 'A calzón quitao' (La Esfera de los Libros), un ensayo que avivó la guerra soterrada entre él y el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ahora parece haberse diluido en favor de calmar las aguas en Cataluña, a la espera de que Pedro Sánchez, en algún momento, active la cuenta atrás de las elecciones generales, previstas para el próximo año.

Han pasado 365 días desde que Fernández publicó un libro que incomodó a la cúpula popular. En él, cargó contra la dirección nacional del PP, a la que acusó de "triturar" a sus líderes autonómicos, y denunció la "tutela" a la que, a su juicio, estaban sometidos. Incluso llegó a reconocer que temió ser apartado como líder del PPC por sus conocidas discrepancias con Feijóo, a quien desautorizó públicamente cuando Génova planteó un acercamiento a Junts tras las elecciones generales de 2023.

Las visitas de Feijóo

Ese escenario nunca llegó a materializarse, pero Fernández pasó a integrarse en el sector de voces disonantes del PP, junto a figuras como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La popular cuenta con una mayoría absoluta en su autonomía que dificulta cualquier movimiento en su contra, mientras que Fernández logró triplicar su número de escaños en el Parlament en las últimas elecciones, lo que, por ahora, refuerza su continuidad. En Génova se decidió optar por el silencio. No hubo reacciones públicas y se trasladó la consigna de no amplificar un asunto que tensionaba la relación Génova-Urgell.

Pero sí hubo movimientos internos que exhibieron el malestar. La cúpula popular plantó a Fernández en la presentación del ensayo en Madrid y Feijóo descartó desplazarse a Barcelona por Sant Jordi, como había hecho anteriormente, dado que el líder del PPC aprovechó la carpa del grupo municipal para firmar su libro. Tras eso, Fernández se ha pasado un año recorriendo España promocionando su ensayo, en ocasiones coincidiendo con visitas de Feijóo a Barcelona que han forzado su ausencia. Pero nadie alzó la voz. Ambas partes optaron entonces por una estrategia de contención mutua.

Una 'pax interna'

Un año después, y con un congreso nacional de por medio, la relación entre ambos dirigentes ha mejorado, al menos en lo que respecta a la imagen que proyectan. En los últimos meses se ha consolidado una confluencia estratégica para dejar atrás las diferencias y avanzar hacia una suerte de 'pax interna' que evite reabrir frentes en un territorio que Feijóo considera clave para su eventual llegada a la Moncloa. Como ha explicado El Periódico de Catalunya, el líder del PP ha situado Cataluña en el centro de su agenda, ha reordenado la estructura organizativa -otorgando mayor peso a Daniel Sirera, líder popular en Barcelona- y ha impulsado una renovación en las direcciones provinciales, especialmente en Girona y Tarragona. El acercamiento entre ambos líderes también se ha visto impulsado por la llegada de Miguel Tellado a la Secretaría General del PP, mano derecha de Feijóo y con quien Fernández mantiene una buena relación.

El presidentedel PP, Alberto Núñe Feijóo, después de la reunión para tratar temas de seguridad con el portavoz del PP en el ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera y el presidente provincial del PP de Barcelona, Manuel Reyes. / Jordi Otix / EPC

Aun así, en verano Fernández trató de marcar perfil en el último congreso nacional con una enmienda contraria a los pactos con Junts, aunque finalmente alcanzó un acuerdo con la dirección para consensuar un texto asumible por ambas partes. Y, desde entonces, no ha habido polémicas, discrepancias o diferencias públicas entre ambos. Fuentes cercanas corroboran esta calma. "Todo el mundo sabe que no son grandes amigos, pero sí mantienen buena relación", esgrimen. "Feijóo ha entendido cómo funciona Cataluña", añade otra.

Desde el inicio de este curso en septiembre, la sintonía ha sido visible en las sucesivas visitas del líder del PP a Cataluña, aunque estas se han reducido en los últimos meses por el ciclo electoral autonómico. Está previsto, no obstante, que el líder popular regrese a Barcelona la próxima semana. En paralelo, Fernández ha abandonado el perfil bajo mediático que había mantenido desde el inicio de la legislatura y ha retomado su presencia en los medios de comunicación para explicar el proyecto del PP en Cataluña.

El congreso pendiente

Fuentes del partido consultadas por este diario consideran que este giro resulta "inusual" -hasta hace pocos meses había dado entrevistas solo para hablar de su libro- y lo interpretan como un cambio de etapa que podría anticipar un movimiento de cara al congreso del PPC, pendiente desde otoño de 2022. Algunas voces apuntan a que Fernández podría estar preparando el terreno para volver a postularse como candidato en ese cónclave.

Alberto Núñez Feijóo en Barcelona junto a Alejandro Fernández. / Jordi Otix / EPC

En todo caso, en el seno del partido se admite que, a día de hoy, no existe una alternativa clara a su liderazgo, lo que de facto le otorga, si no hay cambios de guion, la continuidad al frente del PPC. Ya en 2024, cuando debía definirse un candidato a las elecciones catalanas, Feijóo agotó los plazos antes de respaldar finalmente a Fernández, que fue quien acabó dando el paso. "No habrá cambios; a nadie le interesa", señalan fuentes conocedoras de la situación, en referencia al momento en que se deba decidir si el líder del PP catalán renueva su candidatura.

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Desde la dirección nacional insisten en que el congreso del PPC "no se ha abordado en ninguna reunión" y que, por ahora, no está "encima de la mesa". Otras voces apuntan a que los populares esperarán a que concluya el ciclo de elecciones autonómicas -con Andalucía como última cita, prevista para junio- antes de retomar el debate. "Feijóo no quiere problemas y Fernández en Cataluña funciona", rematan voces del PPC.