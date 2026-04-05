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Marsec-26

La Armada inicia este lunes su mayor ejercicio de seguridad marítima, que incluye por primera vez a Melilla

Entre los incidentes simulados se incluyen operaciones de ciberseguridad, operaciones de buceo, gestión de crisis sanitarias en buques y un accidente aéreo en el litoral

Fotografía de archivo de la fragata ‘Cristóbal Colón’.

Fotografía de archivo de la fragata ‘Cristóbal Colón’. / Kiko Delgado / EFE

EFE

Melilla

La Armada iniciará este lunes su mayor ejercicio nacional de seguridad marítima, Marsec-26, con la participación de 26 agencias y organismos con competencias en el ámbito marítimo, que este año, por primera vez, incluye Melilla entre sus escenarios.

Según ha informado en una nota la Comandancia Naval de Melilla este domingo, el objetivo principal de Marsec-26 es fortalecer la cooperación y el conocimiento mutuo entre las instituciones implicadas en la seguridad marítima mediante la planificación y ejecución de operaciones que abarcan una amplia gama de situaciones.

Para ello, 26 agencias y organismos con competencias en el ámbito marítimo trabajarán juntos para hacer frente a una serie de incidencias que en la actualidad amenazan la seguridad en los mares.

El ejercicio se desarrollará en la zona identificada como “de interés preferente para España en el documento Estrategia Nacional de Seguridad Marítima 2024”, con 15 escenarios en distintos puntos del litoral español que van desde el control del tráfico marítimo hasta operaciones de rescate de la dotación de un pesquero hundido, o la lucha contra el narcotráfico.

Entre los incidentes simulados se incluyen operaciones de ciberseguridad, operaciones de buceo, gestión de crisis sanitarias en buques y un accidente aéreo en el litoral, entre otros, recreando situaciones reales que exigen una rápida y coordinada respuesta entre diversas entidades para garantizar la seguridad y la protección de los espacios marítimos.

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Este año, por primera vez desde que se realizan estos ejercicios anuales Marsec, uno de los escenarios se desarrollará en Melilla con un escenario simulado en el que se produce una explosión ficticia en un buque dentro de la dársena de Melilla, produciéndose una vía de agua que lo hará encallar con un derrame de combustible.

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