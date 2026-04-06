Comisión Koldo
La mujer de Santos Cerdán presenta un informe médico para evitar comparecer en el Senado
Por segunda vez, la mujer de Santos Cerdán, Francisca Muñoz, va a eludir su comparecencia en el Senado ante la comisión Koldo. En esta ocasión, según informan desde la defensa del que fuera secretario de Organización del PSOE, Paqui - que es como se le conoce a la esposa de Cerdán- ha presentado un informe médico que plantea que su estado de salud le impide comparecer en la Cámara Alta.
"Hoy nuevamente se ha presentado un informe médico del pasado día 4 de abril de asistencia a urgencias de la Sra Muñoz en el que el facultativo médico que la asistió explicita que su estado de salud le impide su asistencia a la Comisión del Senado. Por motivos de salud evidentes y acreditados la Sra. Muñoz no podrá comparecer hoy ante la Comisión de Investigación", aseguran desde el equipo jurídico de Cerdán.
En la jornada de hoy estaba prevista la comparecencia de Paqui Muñoz para las 16:00 horas, tras la petición registrada por el PP.
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