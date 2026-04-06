Sumar pedirá una reunión al PP para convencerles de que apoyen el decreto de vivienda

En una imagen que pretende demostrar la unidad renovada en Sumar, Ernest Urtasun (En Comú Podem), Mónica García (Más Madrid), Lara Hernández (Sumar) y Toni Valero (IU) han presentado la campaña 'Pide la prórroga. Defiéndela' con la que plantean ponerle "muy difícil" a los partidos de la derecha votar en contra del real decreto que prorroga los alquileres durante dos años. Ha sido Urtasun, también ministro de Cultura, quien ha anunciado que iniciarán una ronda de contactos con todos los aliados del Gobierno para buscar su apoyo a la norma, pero también con el PP.

"Les queremos anunciar que vamos a iniciar una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios, pero también con el PP para instarles a esa convalidación", ha dicho Urtasun antes de explicar que mantiene un "contacto permanente" con todos los aliados del Ejecutivo, pero que quieren tener reuniones presenciales concretas sobre este asunto. Así, ha insistido en que esta propuesta nace de Sumar, pero no ha descartado que puedan asistir miembros del PSOE como representantes del ala predominante en el Gobierno.

Lejos de querer poner la presión sobre Junts, quien ha tumbado en dos ocasiones los decretos para prorrogar la prohibición de los desahucios de familias vulnerables, o del PNV, que aún no ha aclarado qué votarán ante este real decreto, los dirigentes de Sumar han puesto el foco en el PP. "¿Qué estarían diciendo en estos momentos Núñez Feijóo si cualquier otro bien de nuestro país estuviera a punto de acometer una subida de 200, 300 o 400 euros en nuestro país y el Gobierno no estuviera haciendo nada? Estaría él convocando manifestaciones", se ha cuestionado.

También lo ha hecho la ministra de Sanidad. "Me quiero dirigir al señor Feijóo y preguntarle en qué lado está. Aquí no hay grises. O estás con los especuladores o estás con las familias [...] o está del lado de las familias o de los negocios obscenos, del lado de la gente o de esos 13 fondos que poseen más de 100.000 viviendas", ha preguntado.

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Alianzas

La rueda de prensa con los dirigentes de los cuatro partidos principales congregados en Sumar se ha producido también después de que se alcanzara un acuerdo con Podemos de cara a las elecciones andaluzas del 17 de mayo. Una "alianza lo más amplia posible" y con "un candidato fiable", ha reivindicado Valero, el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Toni Valero.