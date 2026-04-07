Jésica Rodríguez reconoce los pagos que le hizo Ábalos incluso después de dejar de ser pareja y describe a Koldo como "la sombra de Jose"

La pareja de José Luis Ábalos entre 2018 y 2019, Jésica Rodríguez, ha inaugurado la sesión de la tarde del primer día de juicio en el Tribunal Supremo contra el exministro, el que fuera su asesor en Transportes Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama por las presuntas mordidas a cambio de adjudicación de contratos de mascarillas para organismos dependientes de Transportes. A preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, la mujer ha reconocido los distintos pagos que asumió el entonces ministro: desde el alquiler del piso que ocupó en la plaza de España de Madrid (y que ella misma eligió como "casita de novios") al pago de su matrícula de estudios o los 600 euros que ha relacionado con una operación para su gato, que se rompió una pata.

Rodríguez, que acudió al Tribunal Supremo cubriendo su rostro con una mascarilla y grandes gafas de sol, evitó que durante su interrogatorio su imagen se difundiera por el circuito interno de televisión que permite seguir la sesión a los periodistas. A preguntas del fiscal, ha señalado que, a su juicio, todos los gastos, los abonara quien los abonara, los encuadraba en la relación de pareja que mantuvo durante un año, entre octubre de 2018 hasta noviembre de 2019, con Ábalos. Ha explicado que la relación íntima se rompió porque Ábalos no iba a dejar a su esposa ni acabar con su vida familiar mientras siguiera siendo titular de Transportes. "La historia que vivimos él y yo solo la conocemos él y yo; se sintió culpable porque me hizo cambiar mi modo de vida cuando era feliz", ha manifestado para explicar que Ábalos le siguiera haciendo regalos o cubriendo gastos hasta años después de su ruptura. Al asesor Koldo García le ha descrito como "la sombra de Jose" y ha remarcado que se fiaba de él "lo justo".

Según la investigación, Rodríguez se benefició del alquiler de un piso de lujo en la plaza de España pagado por un socio de Aldama, Luis Alberto Escolano, quien señaló en la fase de instrucción que el piso servía para realizar reuniones empresariales, algo que Rodríguez ha negado este martes ante el tribunal. Permaneció en el piso hasta marzo de 2022 y durante los últimos meses la estancia fue sufragada directamente por Koldo García, tras producirse una demora de cuatro meses en los pagos por parte del socio de Aldama que hasta ese momento hacía cargo de este asunto.

Trabajo en Inceco y Tragsatec

También ha manifestado ante los magistrados que la idea de que empezara a trabajar fue del exministro y que desconocía que Ineco, donde consiguió un puesto de auxiliar administrativa, fuera una empresa pública. Tras escuchar audios intervenidos en relación con este asunto, Rodríguez ha reconocido que "un señor" le hizo una entrevista para acceder al puesto y que, según le explicó el propio Koldo, sería "subordinada" de su hermano Joseba, que también trabajaba en esta empresa, extremo que fue negada por el propio Joseba cuando declaró como testigo.

Durante su declaración en el Supremo en febrero del pasado año, y este martes lo ha hecho de nuevo ante la Sala, Jésica ha reconocido que realmente no iba a trabajar, que se limitó a estar a la espera de que Koldo y Joseba le indicaran qué debía hacer. Tampoco fue a Tragsatec, donde también fue contratada posteriormente. "Si yo cambiaba de empresa fue porque el señor Ábalos así lo habría gestionado", ha llegado a manifestar. Lo que sí hizo fue cobrar el salario mínimo interprofesional, según se detalla en la documentación aportada a la causa.

El empresario Víctor de Aldama en el banquillo de los acusados durante el juicio por el 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). El exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Vícto / Pool

Esta confesión resultó después acreditada por las investigaciones internas realizadas en ambas empresas. La más reciente fue entregada por Tragsa al tribunal el pasado 18 de marzo, y atribuye a la "presión ejercida" por Adif las deficiencias detectadas "en los mecanismos de supervisión y control de la presencia" de Jésica Rodríguez en su puesto de trabajo, que cubrió entre marzo y septiembre de 2021, llegando a percibir 9.500 euros brutos.

Aldama y la prostitución

Su testimonio se ha ido calentando a medida que transcurría hasta que ha llegado al punto en el que la defensa de Ábalos, ejercida por Marino Turiel, le ha preguntado directamente si no ejercía la prostitución, lo que ha motivado la protesta de la acusación popular, cuya dirección letrada corresponde al PP. El letrado defensor ha intentado matizar señalando que si recibía alguna prestación económica. Jésica ha contestado que es dentista y está colegiada, aunque cuando conoció al exministro era "azafata de imagen".

La defensa ha tratado por varios medios que reconociera que conocía al comisionista Víctor de Aldama, e incluso le ha preguntado si fue una "captación" del empresario y fue él quien la puso en contacto con Ábalos. Eso explicaría que Escolano pagara su alquiler tras las ruptura. La testigo se ha mantenido firme en que entendía que siempre "supuso" que quien pagaba era Ábalos con independencia de quién hiciera el pago. "Yo a Ábalos no le he visto pagar nunca. Ni un paquete de tabaco", ha afirmado.

La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, insistió en esta línea cuando le llegó su turno; en si conocía a Escolano desde el principio de su relación con el ministro, extremo que la testigo ha negado.

Selección especial

La sesión matutino había concluido con el testimonio de Ana Araceli Arigita, del departamento de selección de Ineco, que reconoció que, en el caso de la contratación de Jésica Rodríguez ella desconoce si se cumplió el proceso de selección tal y como se hacía habitualmente porque ella no lo concluyó. Ella únicamente agendó una entrevista que luego no se llevó a cabo y le sorprendió la agilidad con la que se desarrolló el trámite que terminó con la asignación del puesto a esta persona.

Por otra parte, el tribunal ha confirmado su decisión de no tener como perjudicados en este proceso ni a Ineco ni a Tragsatec, tal y como reclamaba la Abogacía del Estado. En un auto con fecha de este mismo martes, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la Sala señala quie hacerlo "podría entorpecer el posible ejercicio de acciones en otras causas que se están investigando", en clara alusión a la parte de procedimiento que se instruye en la Audiencia Nacional, en relación con una supuesta omisión del "deber de control" respecto a quienes contrataron a Jésica Rodríguez. "Una declaración como perjudicado sería prematura", subraya la resolución.