El juicio contra Ábalos en el Supremo se inicia con la lectura de los testimonios de Francina Armengol y Ángel Víctor Torres

El juicio contra el exministro José Luis Ábalos por las mordidas que presuntamente obtuvo a cambio de amañar contratos millonarios de mascarillas para la Administración se ha iniciado este martes en el Tribunal Supremo con la fase de testigos, concretamente con la lectura por parte de la secretaria judicial de las declaraciones por escrito remitidas por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y del ministro Ángel Víctor Torres.

Ambos fueron citados por los contratos de mascarillas que adjudicaron a la empresa avalada por Aldama al inicio de la pandemia cuando eran los presidentes de Baleares y Canarias, respectivamente. En la causa obran mensajes entre Koldo y Armengol que denotan cierta confianza entre ambos, ya que el asesor le respondió con un "vale cariño, te mantengo informada de todo" cuando hablaban de gestionar la compra de del material sanitario. Con respecto a Torres, Aldama le acusó en sede judicial de reclamarle 50.000 euros a través de Koldo, si bien finalmente no se los dio.

Un total de siete magistrados analizan desde este martes las acusaciones contra los tres acusados, que además del que fue secretario de Organización del PSOE son su asesor en el Ministerio de Transportes Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama. Las sesiones se inician con la fase de testigos, que estrena el primogénito del ex ministro, Víctor Ábalos, y también están citados su expareja Jésica Rodríguez y Joseba, el hermano de Koldo, Joseba.

Está previsto que los tres procesados declaren a finales de este mes, una vez se sustancie la prueba testifical y documental en este primer juicio contra la denominada trama Koldo, el primero que se centra en supuestos delitos de corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez. Ábalos se enfrenta a una pena de 24 años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción, mientras que para Koldo se piden 19 años y medio y 7 para Aldama, una reclamación de condena mucho más baja por su colaboración con la justicia.

Se juzgan delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en relación con un 'pelotazo' que los investigadores han cifrado en 16 euros en contratos de compra de mascarillas para varias administraciones públicas y la obtención de dádivas, que incluyen el disfrute de inmuebles en la capital y en la costa y "enchufes" para parejas del ministro en empresas públicas.

La expareja de Ábalos, Jésica Rodríguez, a su llegada al Tribunal Supremo, a 27 de febrero de 2025, en Madrid (España). / Carlos Luján - Europa Press

Jessica y Joseba

Según los escritos de acusación, la que fuera pareja de José Luis Ábalos Jésica Rodríguez se benefició del alquiler de un piso de lujo en la plaza de España de la capital pagado por un socio de Aldama. Allí era visitada por el ministro mientras mantenían su relación, aunque permaneció en la vivienda desde 2019 hasta marzo de 2022.

Este martes comparece como testigo, pero ya durante su declaración en el Supremo en febrero del pasado año manifestó que no iba a trabajar a las empresas públicas en las que estuvo contratada, Ineco y Tragsatec, porque le dieron un ordenador, le dijeron que la llamarían y nunca lo hicieron, lo que sí hizo fue cobrar de ellas el salario mínimo interprofesional.

Esta confesión ha llegado al juicio acreditada por las investigaciones internas realizadas en ambas empresas. La más reciente fue entregada por Tragsa al tribunal el pasado 18 de marzo, y atribuye a la "presión ejercida" por Adif las deficiencias detectadas "en los mecanismos de supervisión y control de la presencia" de Jésica Rodríguez en su puesto de trabajo, que cubrió entre marzo y septiembre de 2021, llegando a percibir 9.500,54 euros brutos.

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Otro de los testigos previstos para esta primera sesión del juicio --la vista de cuestiones previas ya se celebró hace un mes-- ies Joseba García. Los viajes del hermano del asesor ministerial a la República Dominicana son vinculados por los investigadores con la obtención de efectivo del entorno de Aldama para pagar las mordidas.