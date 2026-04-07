JUICIO KITCHEN
El tribunal rechaza suspender el juicio para investigar a Cospedal e incluir al PP como beneficiario de la Kitchen
Los magistrados defienden que la Audiencia Nacional es la competente para juzgar la operación parapolicial contra Luis Bárcenas
Los magistrados Teresa Palacios, Javier Mariano Ballesteros Martín y Francisca María Ramis Rosselló han rechazado suspender el juicio del caso Kitchen para investigar a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal como reclamó este lunes la acusación popular que ejerce el PSOE. "Si se ha sobreseído una acusación contra un persona el instructor es soberano", ha destacado Palacios, que también ha informado de que no se incluirá al PP como partícipe a título lucrativo ni como responsable civil subsidiario, otras de las demandas de los socialistas.
La decisión del tribunal va en el mismo sentido que reclamó la Fiscalía Anticorrupción que pidió que no se suspendiera la vista oral para reabrir la causa contra la ex dirigente del PP y el empresario Ignacio López del Hierro, según indicó el fiscal César de Rivas Verdes, quien resaltó que el órgano competente para reabrir la causa es el juzgado de instrucción.
Fiscalía Anticorrupción
El Ministerio Público se opuso a la petición realizada por la abogada que representa al PSOE en el juicio, Gloria de Pascual, al mismo tiempo que argumentó que el órgano competente para reabrir el procedimiento contra Cospedal sería el Juzgado Central de Instrucción que ya sobreseyó la causa contra la exdirigente del PP: "El órgano de enjuiciamiento no tiene capacidad para revocar esa situación procesal".
Además, el Ministerio Fiscal consideró que el tribunal no tenía competencias para considerar al PP, como pidió el PSOE, como partícipe a título lucrativo del espionaje a Luis Bárcenas, ya que la operación parapolicial encabezada por el comisario José Manuel Villarejo trataba de impedir que al extesorero del PP reconociera la existencia de una caja 'b' en el seno partido.
Por otra parte, los magistrados han confirmado que la competencia para llevar a cabo el juicio de Kitchen es de la Audiencia Nacional, al mismo tiempo que han explicado que de enviarlo a la Audiencia Provincial de Madrid se producirían dilaciones injustificadas: "Lleva 13 años y a los primeros que les duele es a este tribunal".
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