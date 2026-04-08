El gerente de Logirail que abrió expediente a Claudia Montes por no ir a trabajar relata que fue cesado y que su sucesor le mejoró sus condiciones

La segunda jornada del juicio en el Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos ,por las mordidas obtenidas tras la adjudicación de contratos millonarios para compra de mascarillas, vuelve a centrarse en los "enchufes" en empresas públicas para mujeres que habían tenido relación con él.

Los primeros en comparecer han sido responsables y exresponsables de Logirail, empresa pública que contrató a Claudia Montes, ex miss Asturias de más de 30 años y que, según los investigadores, perteneció al "círculo personal" del también ex secretario de Organización del PSOE y obtuvo un empleo en Logirail entre 2019 y 2022.

El director gerente de Logirail que le abrió expediente a Claudia Montes por no ir a trabajar ha relatado que fue cesado y que su sucesor adoptó otras decisiones diferentes. José Ángel Menéndez ha concretado que cuando fue informado de que no acudía a su puesto de trabajo procedió a abrir un expediente por haber faltado a trabajar más de ocho días.

Esta investigación no concluyó porque su sucesor "tomo otras decisiones", entre ellas las de no seguir con esta investigación y prorrogar su contrato tras mejorar las condiciones de su puesto (anteriormente su mesa estaba colocada junto a una escalera).

Este exdirectivo ha afirmado también que no habló nunca con Claudia Montes y desconoce por qué el asesor de Ábalos, Koldo García, remitió a esta mujer su número de teléfono, porque además nunca le llamó. Tras ser sustituido, fue reasignado al puesto de director sin que nadie le comunicara la razón del cambio. Sobre la contratación de Montes, ha señalado que su currículum le llegó desde la gerencia de Renfe, aunque este tipo de envíos se produjeron también en otras ocasiones.

Puesto "inadecuado"

El sucesor dMenéndezez fue Óscar Gómez Barbero, que fue el primero en declarar este miércoles en el juicio y que negó haber recibido instrucciones de Renfe o Adif, o por parte de los acusados, el exministro de Transportes José Luis Álvarez o su asesor, Koldo García. Ha explicado que la contratación de Montes se produjo antes de la incorporación a la compañía, pero que fue él quien decidió prorrogar su contrato para no perder la formación que había recibido y poder dar servicio al cliente.

No obstante, ha señalado que Montes empezó a trabajar cuando se solucionaron los problemas que alegaba sobre sus deficientes condiciones laborales. La que fue miss Asturias estaba asignada al contrato de trenes turísticos, que era de gran importancia para la sociedad, porque suponía un 5% de la facturación. Por eso, cuando se le dice que hay "una situación irregular", se adoptan las medidas necesarias, a partir de las que la mujer sí empezó a trabajar.

Comienza el juicio a Ábalos, Koldo y Aldama por presunta corrupción en mascarillas / Pool

A preguntas del fiscal, Gómez ha reconocido que en el momento de ofrecerse el puesto a Claudia Montes los trabajos de carácter temporal no se publicitaban en la web de Logirail, sino que se recurría a la base de datos de currículums. El procedimiento cambió cuando este directivo asumió la gerencia.

Orden de los testigos

A continuación ha declarado Ángélica Martínez Ortega, secretaria general técnica del Ministerio de Transportes, lo que ha supuesto un cambio temático, porque su testimonio se ha centrado en las contrataciones de las mascarillas con la comparecencia de la que fuera secretaria general técnica en Transportes cuando se elaboraron las órdenes de compra de mascarillas, Ángela Martínez Ortega.

A esta alta funcionaria se le encargó "encajar el marco normativo" para las adjudicaciones dentro de la situación del estado de alarma que había, y en este punto ha señalado que "se permitía la contratación de emergencia".

En este punto el presidente del tribunal, Andrés Martínez-Arrieta, ha advertido que este testimonio no pertenecía al bloque de testigos relacionados con las contrataciones, aunque finalmente se ha decidido seguir adelante con este interrogatorio. Las instrucciones relativas a esa orden las recibía del subsecretario de Transportes, que en esos momentos era Jesús Manuel Gómez García, el alto cargo que fue cesado por el ministro Óscar Puente que está imputado en la parte de la causa que se sigue instruyendo en la Audiencia Nacional.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, se ha interesado por un correo en el que comunica a la que era presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, que se había pensado que de la contratación se dedicara Adif. La secretaria ha señalado que trasladó la decisión que le comunicó la Secretaría de Estado y que cree que la cosa estaba entre Adif Infraestructuras y Adif Alta Velocidad. A preguntas de la acusación popular ha negado haber participado en la decisión.

Ya para la sesión de la tarde está citado el expresidente de Renfe Isaías Táboas, cuyo nombre aparece en uno de los informes de la UCO, en el que los agentes incorporan un mensaje del exministro Ábalos a su exasesor: "¿A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, Adif o algunas de sus subcontratas?". "Lo arreglo", respondió Koldo García, que envió su currículum a este directivo.

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Tras él se interrogará a quien fuese director de gabinete del Ministerio y secretario general de Infraestructuras Sergio Vázquez, ahora presidente de Ineco y al responsable de la contratación de Rodríguez por parte de Adif Ignacio Zaldívar.