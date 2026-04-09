Ayuso anuncia que Madrid recurrirá el decreto de regularización de extranjeros del Gobierno

En un nuevo movimiento judicial contra el Gobierno, la Comunidad de Madrid recurrirá el decreto de regularización de inmigrantes planteado por el Ejecutivo central y aún pendiente de aprobación por parte del Consejo de Ministros, presumiblemente en fechas próximas. Así lo ha anunciado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el Pleno de la Asamblea de Madrid celebrado hoy.

"Estoy en contra del abuso del sistema sanitario, estoy en contra del desorden y la ilegalidad, estoy en contra de regularizar sin control, y encima a personas con antecedentes penales, estoy en contra del turismo sanitario y estoy en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventar los servicios públicos y por eso otra vez este Gobierno va a recurrir este real decreto", ha afirmado Ayuso en respuesta a la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, durante la sesión de control.

La portavoz de la formación de ultraderecha había formulado su pregunta en torno a la asistencia sanitaria universal, por lo que en un principio han surgido dudas en torno a si Ayuso se refería a otra norma, el real decreto por el que se regula la atención sanitaria a personas extranjeras que se encuentren en España sin residencia legal.

Fuentes de Presidencia de la Comunidad de Madrid han aclarado posteriormente que se trataba del decreto de regularización. Entre los motivos, señalan, que afecta "gravemente" a la prestación de los servicios públicos "sin articular mecanismos de financiación y provisión de medios". Además, aseguran, amenaza la seguridad nacional y contraviene normativa de la Unión Europea.

"No vamos a estar a favor de ese desorden y esa ilegalidad. Intentamos, dentro de nuestras posibilidades, frenar ese disparate, pero lo que tenemos que seguir haciendo es reclamar orden y ley a este gobierno y no permitir ni los asentamientos ilegales, también el reparto ilegal de menores, todo lo que está intentando hacer el gobierno de Pedro Sánchez, que es promover la inmigración irregular para multiplicar el desorden", ha añadido Ayuso.

El debate ha vuelto a escenificar la presión de Vox sobre el Gobierno popular madrileño en torno a la cuestión migratoria y quién confronta con el Ejecutivo central con más intensidad. "Nadie va a morir en las puertas de un hospital por su situación regular o irregular. Eso es inhumano", ha reprochado la presidenta madrileña. "Cosa diferente es la gestión migratoria que está realizando el Gobierno de Sánchez. Lo único que busca es fundir la sanidad en la Comunidad de Madrid, desguazar los servicios públicos".

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También ha lanzado su pequeño dardo a Vox. "Nosotros no tenemos políticas en materia de inmigración ni responsabilidad en las fronteras ni en extranjería. No son decisiones que adopta este Gobierno. Así que si nosotros denunciamos que no vamos a estar a favor de ese desorden y esa ilegalidad, al menos únanse por una vez a nosotros", le ha dirigido a Moñino.