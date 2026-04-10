La jueza de la dana cita a declarar al chófer de la exconsellera Pradas y los bomberos de la cabecera del Poyo

La causa de la dana sigue adelante con nuevas testificales. La jueza que instruye la investigación, Nuria Ruiz Tobarra, ha acordado la citación como testigo del chófer de la exconsellera de Interior y Justicia, Salomé Pradas, una de los dos investigados en el procedimiento. La magistrada atiende así la petición que había hecho una de las acusaciones populares personadas, la del PSPV, y ha ordenado que se requiera a la Conselleria de Emergencias para que "aporte sus datos de identidad" a fin de poder materializar la citación, para la que todavía no hay fecha.

Los socialistas habían reclamado la citación porque "las personas que acompañaron" a Pradas "en sus trayectos han declarado en el presente procedimiento con evasivas respecto a las conversaciones mantenidas con la misma en el coche" y "teniendo grandes lagunas". En ese sentido, la petición busca aclarar esos 'vacíos' de información sobre lo que ocurrió en los trayectos en vehículo que hizo la exdirigente, por ejemplo, para ir y volver de Carlet a mediodía.

Por otra parte, la instructora ha aceptado también la práctica de diligencias respecto a la unidad de bomberos de Chiva, municipio ubicado en la cabecera del barranco del Poyo, el que provocó la mayor parte de las 230 víctimas mortales. La asociación Mai Més, personada también como acusación popular, había reclamado la testifical de cuatro bomberos del parque de Chiva, que antes de las 18h de la tarde ya estaba inundado. Los agentes tendrán que pasar a testificar ante la magistrada.

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No hay que olvidar que el cabo de guardia de los bomberos de Chiva, avisó al Consorcio de Bomberos de Valencia que el edificio en el retén de Chiva ya se "estaba inundando a las 17.50 horas" de la jornada trágica, tal como figura en un informe que, como publicó este diario, recoge cómo los agentes tuvieron que abandonar una autobomba en el polígono del mismo municipio de la Hoya de Buñol al quedarse "bloqueada por el agua". Los bomberos habían sido movilizados diez minutos antes para ir a hacer un rescate que nunca se pudo llegar a practicar, según figura en otro informe.