PP y Vox se reúnen en Extremadura para avanzar en las negociaciones de Gobierno

Los equipos negociadores del Partido Popular y de Vox se reunirán este viernes en Extremadura para intentar avanzar en un acuerdo que permita investir a la presidenta en funciones María Guardiola.

Así lo han informado a EFE fuentes de Génova, que han precisado que la diputada popular Marta Varela es quien está en la región para negociar presencialmente. No participará por tanto el secretario general del partido, Miguel Tellado, que tiene agenda en Málaga.

Vox no ha confirmado quién participará en el encuentro aunque el secretario general del partido liderado por Santiago Abascal, Ignacio Garriga, ha asegurado este viernes en una entrevista en RNE que las negociaciones sobre los gobiernos autonómicos avanzan con mayor velocidad en los últimos días y que espera cerrar pronto pactos.

El pasado miércoles los equipos de negociación de PP y de Vox se reunieron en Zaragoza para impulsar un acuerdo de Gobierno en Aragón.