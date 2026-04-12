Juanma Moreno: "Adif está tardando en asumir responsabilidades por Adamuz, faltó mantenimiento en la vía y en la seguridad"

El reto el 17 de mayo, elecciones andaluzas, es mantener la mayoría absoluta y no depender de Vox. Juanma Moreno (Barcelona, 1970) sabe que es difícil y que si lo alcanza será "por un margen muy escaso". Asume que PSOE y Vox van a tensionar y que Santiago Abascal jugará contra él una estrategia de acoso y derribo. Se desentiende de los pactos que alcancen sus compañeros en Extremadura y Aragón, da por hecho que habrá gobiernos. En Andalucía avisa que si Vox "pide la luna", prefiere repetir elecciones, aunque eso sería "un fracaso".

Son las terceras elecciones de Moreno, que cumple casi ocho años como presidente, y no cuenta si serán las últimas. Fue él quien dijo que no pasaría de dos legislaturas y, si gana, encadenará la tercera. Al PP, avisa, le costó 40 años gobernar en Andalucía y no puede tirar lo conseguido por la borda.

Admite que lo peor en la gestión de su Gobierno ha sido la crisis de los cribados y no deja pasar ni una pregunta para atizar a Pedro Sánchez, convencido de que los andaluces castigarán al presidente del Gobierno en las urnas por el "ninguneo" a Andalucía.

Pregunta. Comienza la campaña con el reto de mantener su mayoría absoluta. Se la juega en 15.000 votos. ¿Le preocupa que el voto prestado de 2022 no vuelva a darle su confianza?

Respuesta. Somos conscientes de que una mayoría suficiente es compleja en estos tiempos. Hay mucho fraccionamiento y casi 25 formaciones se presentan a estas elecciones. Aun así, estamos en disposición de poder conseguirla. Me preocupa perder votantes y, con ello, nuestra libertad e independencia. En la calle percibo una mayoría social que confía en este Gobierno y quiero pensar que, si trabajamos, podemos alcanzarla. Pero también soy consciente de que, si lo hacemos, será por un margen muy escaso.

P. ¿Le preocupa el exceso de confianza?

R. El partido está muy tensionado, pero en la sociedad sí veo una sensación de exceso de confianza. Hay personas que ven muy clara una victoria amplia y eso me genera temor. Ese exceso de confianza puede hacer que muchos ciudadanos, en plena primavera, decidan no votar y eso nos complicaría mucho las cosas. Tenemos que hacer que el electorado sea consciente de lo que está en juego. Todo el mundo da por hecho que el PSOE no tiene opciones, pero Andalucía se juega mucho: no es lo mismo ser independiente que dependiente.

P. Campaña de nuevo con mucho acento andaluz, con la ‘marca Juanma’ por encima de las siglas del PP y midiendo la presencia de líderes nacionales. ¿Por qué?

R. Porque a la mayoría de los andaluces lo que le interesa son los temas andaluces. Eso dicen nuestros datos sociológicos. Les interesa lo que pasa en su comunidad, en su provincia, qué impacto tiene en su vida. Nuestro objetivo en campaña será hablar de Andalucía.

P. ¿Le preocupa que Pedro Sánchez haya planeado una presencia intensa en la campaña?

R. Todo el mundo juega. No soy un inconsciente ni un ingenuo y sé que el PSOE y Vox nos lo van a poner muy difícil. Ambos tienen un objetivo: tensar la campaña, movilizar a su electorado y romper la posibilidad de una mayoría suficiente para el Gobierno que presido. Y para eso solo hay un camino: el exabrupto, la hipérbole, el barro y el juego sucio.

P. Le solicitan debates cara a cara. ¿Está dispuesto a concederlos?

R. No tengo ningún problema en debatir cara a cara con la señora Montero, pero ya hubo fuerzas políticas que recurrieron ante la Junta Electoral porque consideraban que se las estaba excluyendo. Quiero que se haga algo en lo que el conjunto de formaciones se sienta cómodo, representado y con espacio.

P. ¿Le sigue pareciendo María Jesús Montero mala candidata para el PSOE andaluz?

R. Ninguno de mis adversarios es un mal candidato. Son sólidos. Lo que sí he visto en la figura de María Jesús Montero es poco compromiso. Me ha sorprendido que en una comunidad como Andalucía, con casi nueve millones de personas, haya decidido dedicarse plenamente a ella apenas seis semanas antes. Yo pensaba que iba a entregarse más. El hecho de que no renuncie a su escaño en el Congreso manda un mensaje muy claro: es más que probable que no tome posesión de su acta en el Parlamento andaluz si los resultados no le acompañan. Da la impresión de que está haciendo un trámite.

P. ¿Cree que el 17 de mayo los andaluces castigarán a Pedro Sánchez en las urnas?

R. Hay razones para castigarlo y probablemente en Andalucía hay más razones para castigar a Pedro Sánchez que en otras comunidades autónomas. Me refiero, por ejemplo, a Cataluña, porque es que Sánchez ha olvidado completamente a Andalucía. De obra nueva creo que no llegamos ni a cuatro kilómetros de autovía. El AVE a Almería estaba prometido para 2024 y ya vamos por 2027. Hemos visto un deterioro brutal de las infraestructuras del Estado: autovías, ferrocarril y agua. No ha hecho ni una sola nueva obra hídrica en una comunidad donde eso es fundamental. Los andaluces tienen motivos más que suficientes para castigar a Pedro Sánchez por el olvido y la marginación que ha sufrido Andalucía frente a otros territorios.

"Vamos a ver como inmediatamente después de las andaluzas le van a dar el 100% del IRPF a Cataluña"

P. Ya que habla de Cataluña, ¿qué le parece la presencia de Salvador Illa en campaña?

R. La respeto, pero me sorprende. Tengo una relación cordial con él y deseo lo mejor para los catalanes. Pero si hay una comunidad claramente privilegiada por el 'sanchismo', por sus pactos con ERC y Junts, ha sido Cataluña. Lo vimos incluso con el modelo de financiación que propuso la señora Montero: solo lo apoyaba la comunidad beneficiada. Y creo que lo vamos a ver inmediatamente después de las elecciones andaluzas, cuando se ceda a Cataluña el 100% de la recaudación del IRPF. Están esperando evidentemente que pasen estas elecciones para de nuevo ceder unos espacios privilegiados a Cataluña en materia de financiación.

P. Si revalida la Presidencia, ¿priorizará el acuerdo de financiación autonómica ahora que la señora Montero ya no es ministra?

R. Creo que será más fácil. Sinceramente, pensaba que la señora Montero, siendo andaluza, exconsejera de Hacienda y candidata a la Junta, iba a volcarse en resolver la financiación autonómica de Andalucía, aunque fuera por interés electoral. Me ha sorprendido que no lo hiciera, porque ha estado hipotecada por el independentismo catalán. Ahora se abre una oportunidad de diálogo con el nuevo ministro y con el nuevo vicepresidente, el señor Cuerpo, y espero que podamos llegar a algún acuerdo.

"Creo que será más fácil llegar a un pacto de financiación con el nuevo ministro y con Cuerpo de vicepresidente"

P. ¿Ha tenido oportunidad de hablar con Óscar Puente para saber en qué punto están las obras del AVE a Málaga?

R. No. Al señor Puente le gusta más la comunicación por redes sociales. Nos han dado ya tres fechas distintas y ahora hablan de finales de abril. Quiero confiar en que se cumpla de una vez por todas, porque es una línea muy importante. Hay una falta de previsión, de planificación y de mantenimiento de las líneas férreas en España, y especialmente en Andalucía.

P. Viene fuerte Santiago Abascal. ¿Por qué cree que la rivalidad con usted es más dura que con otros líderes del PP?

R. Porque aquí la brecha con el PP es mayor y ellos solo utilizan un camino para tensar a su electorado: la descalificación, el barro y el bulo. Lo vamos a ver durante toda la campaña. Yo no pienso contestar a ningún improperio. Él viene exclusivamente a romper la mayoría de estabilidad que tiene Andalucía.

"Habrá acuerdo en Extremadura y Aragón en la campaña andaluza porque Vox no puede permitirse otra cosa"

P. ¿Veremos cerrarse los acuerdos de Extremadura y Aragón durante la campaña andaluza?

R. Sí. Vox no se puede permitir repetir elecciones en Extremadura y Aragón porque eso tendría consecuencias electorales negativas para ellos en Andalucía. Van a apurar hasta el final, pero habrá Gobierno.

P. ¿Y teme que haya concesiones a Vox que puedan enturbiar su mensaje de centro político?

R. Cuando dos fuerzas tienen que llegar a un acuerdo, ambas tienen que hacer cesiones. No estoy en esas negociaciones, pero espero que sean razonables y sensatas. Los andaluces sabrán diferenciar lo que se negocia en otros territorios y también tomar nota de lo que ocurre cuando se pierde una mayoría de estabilidad.

"¿Repetir elecciones? Si Vox pide la luna y no es razonable, no es sensato, tendré que tomar decisiones"

P. Le he oído decir que preferiría repetir elecciones antes que meter a Vox en el Gobierno. ¿Nos lo creemos?

R. Repetir unas elecciones es un fracaso colectivo. Significa que las fuerzas políticas no han sido capaces de ponerse de acuerdo y los ciudadanos lo interpretan así. Además, supone un gasto económico, cansancio y agotamiento electoral. No es deseable. Ahora bien, si te piden la luna, no es razonable y no es sensato, habrá que tomar decisiones. Pero en ese caso la responsabilidad será de quien impida un acuerdo razonable.

"El andaluz de hoy no se siente secundón, se considera protagonista de la película y no tiene ningún complejo para hablar de tú a tú con Madrid o con Cataluña"

P. Vamos al examen de su gestión. ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de esta legislatura?

R. Lo mejor ha sido la recuperación de la autoestima de los andaluces. Antes Andalucía asumía un papel secundario en España y eso ha cambiado. El andaluz de hoy no se siente segundón ni tiene complejos para hablar de tú a tú con Madrid o con Cataluña. Ese cambio es probablemente la obra más interesante de estos años. Y también ha habido logros económicos.

P. ¿Y lo peor?

R. Lo peor fue la crisis de los cribados. En términos de gestión, ha sido la experiencia que más me ha dolido. Adamuz ha sido emocionalmente más duro, pero en gestión fue esa crisis. Yo no soy el consejero de Salud, pero soy quien lo nombra. Nadie puede dudar del empeño que hemos puesto en mejorar la sanidad, con más recursos y más profesionales, pero fue un problema doloroso.

P. Han pasado seis meses desde que estalló la crisis. ¿Cómo explicaría a las mujeres qué pasó?

R. Pasó lo que ha ocurrido también en otras comunidades: hubo un error en la cadena de información. Cuando un diagnóstico no es concluyente hay que hacer una segunda prueba y hubo 2.317 mujeres que se quedaron ahí. Fue un problema muy localizado en Sevilla y hubo un fallo de comunicación: no saltaron las alarmas. Eso nos llevó a una crisis de Gobierno muy dura, con cambios en personas y en protocolos. Hemos salido reforzados.

"Lo peor de la gestión sin lugar a dudas ha sido la crisis de los cribados"

P. ¿Ahora mismo algo así no podría ocurrir?

R. En un sistema donde se hacen millones de actos médicos siempre puede haber errores. Ahora bien, con los mecanismos que hemos puesto en marcha, es más difícil que se repita un error de esas características. Hay más radiólogos, nuevos profesionales, nueva tecnología y aplicación de inteligencia artificial.

P. Anunció una auditoría de todos los cribados en Andalucía. ¿Qué datos le dieron?

R. Había provincias donde no hubo ningún problema. El epicentro fue Sevilla.

P. ¿Y en otros cribados, como colonoscopias o cáncer de cuello de útero, tienen controlado que no esté ocurriendo?

R. Por la información que me han trasladado, están controlados. A veces se tarda más o menos, pero además estamos sufriendo huelgas semanales de una parte de los médicos, lo que está aumentando las listas de espera. Hemos pedido a la ministra que se siente con los profesionales sanitarios. Se han dejado de hacer cientos de miles de actos médicos por las huelgas y eso revienta las listas de espera.

P. ¿Por qué no se sientan con las mujeres afectadas y pactan indemnizaciones? ¿Por qué las empujan a los tribunales?

R. Porque ese es el cauce habitual cuando alguien considera que ha habido una negligencia médica. Todos los años pagamos sentencias por indemnizaciones. Es el camino natural en este tipo de demandas.

P. ¿De verdad no se puede negociar de otra manera?

R. Se ha intentado. El consejero de Salud se ha sentado en varias ocasiones con esa asociación y con muchas otras con las que mantenemos una relación fluida. Pero, según me ha trasladado, no ha habido forma de llegar a un acuerdo razonable.

"El copago no existe ni entra en nuestros planes. Es un bulo"

P. Ha anunciado que si vuelve a ser presidente hará una reforma en profundidad del SAS. ¿Qué significa?

R. Que el modelo organizativo del SAS está obsoleto. Se diseñó en los años 80, con otra realidad sanitaria, otra cartera de servicios y otra disponibilidad de profesionales. Hoy es un sistema muy rígido, con compartimentos estancos, poca fluidez en la información y una digitalización más lenta que en otros organismos. Vamos a plantear un nuevo modelo organizativo, con especialistas, con el concurso de los profesionales y con experiencias de otros países, para hacerlo más transparente, flexible y digital.

P. ¿Ese cambio incluirá copago de algunos servicios?

R. No. El copago no existe ni entra en nuestros planes. Es un bulo. No habrá copago mientras yo sea presidente de la Junta.

"El 061 colapsó y se cayó pero seguimos dando atención de forma analógica, en Adamuz no hubo dejación de funciones"

P. En el accidente de Adamuz, el último informe de la Guardia Civil reveló que hubo una fractura de la vía 22 horas antes. ¿Le preocupan esas revelaciones?

R. Estoy sorprendido y preocupado. Hemos mantenido un silencio respetuoso durante meses, pero hemos visto cómo se retiraba material por parte de Adif en contra de decisiones judiciales, lo que motivó varios reproches de la jueza. Y ahora la investigación de la Guardia Civil apunta a que la vía estaba rota 22 horas antes. ¿Cómo es posible que pasaran trenes y nadie detectara ese problema? Eso apunta a un fallo de mantenimiento, tanto de la vía como de los sistemas de seguridad. Y eso me preocupa no solo por esa línea, sino por el estado del resto de infraestructuras en Andalucía. Vamos camino de tres meses, 80 días, y nadie asume responsabilidades.

P. ¿Es el momento de pedir responsabilidades y dimisiones?

R. Adif está tardando en asumir responsabilidades. Ha habido una falta de mantenimiento en la línea férrea y en los equipos de seguridad.

P. Sobre los retrasos en la atención a las víctimas también se piden responsabilidades. ¿Hubo un problema en Emergencias 112 o en el 061, ha pedido información?

R. Estoy completamente tranquilo con la actuación de la Junta. Hubo una caída puntual del 061, de colapso de un sistema digital, pero se siguió operando de forma analógica, como se hacía antes. En ningún momento hubo dejación del servicio. Hasta el punto que cada minuto llegó una ambulancia al el centro. La información inicial hablaba de un accidente ferroviario y cuando los servicios llegan se encuentran primero con el Iryo, que era el tren visible, con heridos y muertos. Es lógico que la atención se centrara ahí hasta que se tuvo constancia del segundo tren.

P. ¿Cómo tardaron 45 minutos en llegar al Alvia?

R. La información que se recibe por parte de los servicios de emergencia es que hay un accidente ferroviario. Cuando tú llegas, si has estado en la zona, te chocas de frente con el Iryo. Es el primer tren que se ve. Todo el mundo acudió a ese tren porque es donde había heridos, muertos y donde lo primero que tú ves es gente sangrando. Acuden ahí. No te vas a ir a un kilómetro. Es un triaje natural. Cuando ya empieza a llegar la información es que la Guardia Civil, que llegó antes que nosotros mismos, no lo sabía. Llegan dos señores andando y es cuando a los servicios de emergencia se les dice “hay otro tren” y se desplazan lógicamente a la zona.

P. ¿No sabían que había un segundo tren?

R. Fue un triaje natural: se atiende primero lo que se ve y donde hay personas sangrando, heridos graves y fallecidos. Cuando se confirma la existencia del otro tren, los servicios se desplazan. Creo sinceramente que se está intentando desviar el foco de la cuestión principal: por qué se produjo el accidente y quién es responsable del estado de la vía. Es un juego de mentiras y manipulaciones muy made in Ferraz.