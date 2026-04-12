El PP cita a Montero en la comisión sobre la SEPI del Senado el 20 de abril, a un mes de las elecciones andaluzas

No ha hecho falta que la comisión de investigación sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) eche a andar para que el PP ya haya puesto fecha a la comparecencia de María Jesús Montero. La exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Hacienda deberá acudir al Senado el 20 de abril, a menos de un mes de las elecciones en Andalucía del 17 de mayo, para responder las preguntas de los conservadores sobre "las deficiencias y presuntas irregularidades" en la empresa pública que dependía de su ministerio.

A pocas horas de que arranque la comisión con la primera compareciente, la actual presidenta de la SEPI, María Belén Gualda González, fuentes parlamentarias del PP han informado de que ya tienen fecha para Montero: el lunes 20 de abril. La comparecencia será en plena precampaña de las elecciones andaluzas, como ya han hecho los conservadores en anteriores citas electorales, aunque estas mismas fuentes argumentan que la comparecencia no será en plena campaña, que empezará el 1 de mayo.

"A nosotros no nos mueve el electoralismo, nos mueve la verdad y que los españoles sepan qué ha hecho el Gobierno con sus impuestos", defienden estas voces. Así, denuncian que Pedro Sánchez ha convertido la Moncloa "en un centro de negocios particular y los impuestos de los españoles en su botín" y que la SEPI es la "sucursal a donde llega el dinero de los españoles y desde donde sale para pagar favores políticos y personales". "Como directora de esa sucursal y nexo corruptor entre todas las tramas de corrupción sanchista emerge la figura de María Jesús Montero", aseveran para justificar su comparecencia.

Además, minutos antes del anuncio de los populares, la propia vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha arremetido contra Montero en el marco de los comicios andaluces a raiz de las movilizaciones por la sanidad pública que se han producido en esta comunidad. "Defender lo público, habría que decirle a la señora Montero, es no utilizar lo público en beneficio propio, como ha hecho el PSOE y como está siendo en estos momentos juzgado", ha sentenciado.

Noticias relacionadas

Los antecedentes

No es la primera vez que el PP aprovecha su mayoría absoluta en el Senado ante las citas electorales. En abril de 2024 citaron a Salvador Illa en la comisión de investigación del caso Koldo a pocas semanas de que se celebraran las elecciones en Catalunya; la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, acudió pocos días antes de las elecciones europeas; el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán acudió el 17 de diciembre de 2025, en plena campaña electoral extremeña; y Paco Salazar, que tenía relación con Pilar Alegría, lo hizo tres días antes de los comicios en Aragón.