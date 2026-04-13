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Rechaza prorrogar la investigación

El juez Peinado rechaza prorrogar la investigación y procesa a Begoña Gómez por cuatro delitos

La mujer del presidente del Gobierno queda procesada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de su esposa Begoña Gómez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de su esposa Begoña Gómez / EFE

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

El juez Juan Carlos Peinado ha decidido no prorrogar la instrucción de la causa y ha optado por procesar a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

Con esta decisión, el magistrado ha rechazado investigar más porque considera -aunque aun quedan formalismos por cumplir- que ya está concluida la instrucción. Así, en el auto conocido, archiva las actuaciones por el delito de intrusismo profesional, que inicialmente sí le atribuía en un principio. También continúa el procedimiento contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por los mismos delitos y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros.

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El conocimiento de este auto del magistrado que está al borde de la jubilación se ha conocido cuando Gómez está en Pekín junto al presidente del Gobierno en una visita oficial a China.

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