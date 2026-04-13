Castilla y León
Leticia García cesa como consejera y será la portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León
Isabel Blanco se hará cargo de la cartera de Industria, Comercio y Empleo hasta el nombramiento del nuevo titular
Carlos Gil Andrés
La Junta de Castilla y León anunció a través de un comunicado, que la actual vicepresidenta autonómica y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, se hará cargo de la cartera de Educación, mientras que el consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, hará lo propio con las funciones de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, cartera ocupada hasta este momento por la zamorana Leticia García.
Todo ello tras la firma hoy de los acuerdos, por parte del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por los que cesan en sus funciones las consejeras de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, y de Educación, Rocío Lucas, que asumirán a partir de mañana la Portavocía del Grupo Popular en las Cortes y una de las Secretarías de la Mesa del Parlamento autonómico, como anunció este lunes el Partido Popular.
El cese de ambas consejeras se publicará mañana en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), así como el nombramiento de sus sustitutos para ejercer las funciones de dirección de ambas consejerías.
Lucas fue consejera de Educación desde el año 2019, cargo que ha ostentado durante todo el periplo de Mañueco como presidente autonómico, mientras que García se sumó al Gobierno de Castilla y León en el verano de 2024, tras la salida de Vox del Ejecutivo autonómico.
Está por ver si el cese de las responsables de las dos carteras está relacionado con los posibles acuerdos con Vox para que los de Pollán accedan a puestos en el Ejecutivo de Mañueco. En la anterior etapa, con Juan García Gallardo al frente, los verdes asumieron Cultura, Agricultura e Industria.
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