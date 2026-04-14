La Audiencia de Madrid respalda que la pareja de Ayuso sea investigada por la UCO por el presunto cobro de una comisión de Quirón

La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado en apenas tres páginas el recurso con el que el empresario Alberto González Amador intentaba oponerse a ser investigado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para determinar si a través de la compra, en diciembre de 2020, por medio millón de euros, de la empresa Círculo de Belleza a la esposa de un directivo de Quirón se encubría en realidad una comisión para obtener contratos de esta sociedad.

El auto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, explica que la resolución que había sido impugnada por González Amador "tiene como contenido oficiar a la UCO de la Guardia Civil para que investigue los hechos objeto de este procedimiento", que había sido abierto por el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid en octubre de 2024 tras separarlo de la causa original, ya pendiente de juicio, en la que deberá responder por dos delitos fiscales y uno de falsedad, hechos por los que la fiscalía pide para él tres años y nueve meses de cárcel. Con la apertura de la pieza separada relativa a la compra de una empresa en principio sin actividad se procede "a la investigación de los hechos denunciados por si podrían revestir carácter de delito", señala el auto dictado ahora por la Sección Tercera de la Audiencia madrileña.

La resolución añade que la apertura de la causa "ya fue ratificada por este tribunal en auto" de marzo del año pasado, porque "la decisión del juzgado de solicitar auxilio de la UCO para la investigación de los hechos, es en definitiva la admisión de práctica de diligencias de investigación, tal como regula el artículo 777 de la ley de enjuiciamiento criminal contra el que no cabe recurso".

La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, sale de declarar a los juzgados de Plaza de Castilla, a 24 de febrero de 2025, en Madrid (España). González Amador declara ante la jueza en calidad de investigado en la causa por la presunta comisión de dos delitos fiscales y uno de falsedad documental a raíz de una denuncia de la Fiscalía. Gustavo Valiente / Europa Press 24/02/2025. 24 FEBRERO 2025;2025 en IMÁGENES / Gustavo Valiente / Europa Press

Los magistrados desestimaron el recurso que interpuso el imputado contra la apertura de la segunda investigación en su contra con el argumento de que en "el presente momento procesal resulta procedente la sustanciación del proceso en orden a esclarecer si los hechos objeto de la pieza separada abierta pueden ser constitutivos de infracción penal. Las operaciones económicas y jurídicas realizadas", continuaban los jueces, "podrán o no tener el alcance que se reseña, pero a la conclusión que corresponda debe llegarse tras la correspondiente investigación abierta”.

Además, la Sala de lo Penal destacaba que la decisión que reclamaba González Amador, consistente en el cierre de la pieza separada, "solo es adecuada en los supuestos en que exista una claridad absoluta sobre la atipicidad de los hechos, circunstancia que no concurre en el caso de autos, derivado básicamente de la documentación notarial y tributaria unida a la causa". Por eso, los magistrados consideraban procedente "la sustanciación del proceso", porque de hacer caso a lo solicitado por el empresario se produciría un cierre "prematuro".

Sociedad pantalla

Las sospechas sobre la compra de Círculo de Belleza surgieron cuando la Agencia Tributaria determinó que la entidad "carecía de actividad y patrimonio" y la empresaria, que poseía el 60% de las participaciones, había comprado el 40% restante por apenas 16.000 euros a su marido y a su hermano tres meses antes de venderla por un importe que supuso un incremento de su valor en un 1.000%. González Amador cambió su nombre por el de Masterman & Whitaker Medical Supplie And Health Process Engineering S.L.

La Fiscalía de Madrid apuntaba a que Círculo de Belleza había sido utilizada por González Amador como "sociedad pantalla" para tratar de eludir sus obligaciones con Hacienda, que es la conducta que dio origen a la causa abierta por su primera instructora, la magistrada ya jubilada Inmaculada Iglesias. El ministerio público también sospecha que Masterman también pudo servir al empresario para ocultar ingresos procedentes de Quirón y el presunto pago de comisiones encubiertas.

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Cuando declaró ante la jueza, González Amador negó que el pago de 499.836 euros por la adquisición de una empresa sin valor fuera una comisión encubierta para facturar sus servicios con el grupo. Lo justificó en que, pese a su escasa actividad, tenía una interesante red de contratos de distribución. También aportó documentos para acreditar los ingresos que recibió del grupo Quirón Prevención en los años 2019, 2020 y 2021.