Baldoví frena el acercamiento de Rufián y Oltra a Irene Montero para reconfigurar la izquierda

La reconfiguración del espacio progresista y la búsqueda de una candidatura lo más unitaria posible en el lado izquierdo del Partido Socialista, más un camino hacia una meta, parece un baile con un pasito para adelante, y un, dos, tres, un pasito para atrás. Y cuando Gabriel Rufián por la vía de apelar a los pactos circunscripción a circunscripción en las generales y Mónica Oltra por el de la Alcaldía de València parecían haber logrado cierta adhesión, al menos en mundo Compromís, este martes Joan Baldoví ha dado un frenazo al oír un nombre: el de Irene Montero.

Toda la satisfacción que hasta ahora ha mostrado el síndic de los valencianistas, y que aparece a día de hoy como el principal favorito para ser el cabeza de cartel de la formación en las futuras elecciones autonómicas, ante los movimientos del portavoz de ERC o el vuelo de la exvicepresidenta por constituir una plataforma amplia para conquistar el Cap i Casal se ha convertido en dudas y distancias cuando ha aparecido en escena la exministra de Igualdad y referente de Podemos para las elecciones generales.

Primero ha sido ante la celebración del acto del próximo jueves en el Botànic en el que la primera dama de Brasil, la mujer de Lula da Silva, Rosangela 'Janja' da Silva, reunirá en un mismo escenario a Oltra, la citada Montero y la ministra de Izquierda Unida, Sira Rego. Es el primer evento de la dirigente valencianista tras anunciar su regreso y son tres referentes de tres patas de la izquierda que anda en pleno debate de cómo relacionarse ante el ciclo electoral, pero por si alguien sacaba conclusiones precipitadas sobre posibles alianzas, Baldoví las ha cortado de raíz.

"Es un acto sobre 'lawfare' y se hablará de lawfare y no de otras cosas", ha señalado nada más la prensa le ha soltado la pregunta por el acto evitando que cualquier especulación tome vuelo incidiendo en que si alguien ha sufrido 'lawfare' son el presidente brasileño, Lula da Silva, la propia Oltra, Montero y "mucha gente de Podemos". Pero nada más, y menos, cuestiones de confluencias electorales por mucho que el cartel ya sea llamativo e Iniciativa PV haya reivindicado el regreso de la exvicepresidenta como núcleo para unir a la izquierda.

Aitana Mas, Mónica Oltra y Alberto Ibáñez. / Germán Caballero

El perímetro se ha hecho todavía mayor sobre la figura de Montero cuando se ha mencionado a Rufián. El dirigente republicano está de gira con referentes de distintos partidos progresistas, más por el nombre de los propios políticos que por el apellido de las siglas en las que se encuentran, y ha lanzado un guiño a compartir escenario con Oltra. "Ojalá podamos hacer otro acto con una persona extraordinaria como es Mónica Oltra”, dijo el jueves pasado en público.

"No es tan claro"

La referencia le ha parecido "perfecto" a Baldoví quien ha celebrado esa posible combinación. Ahora bien, ha puesto un matiz a ese ofrecimiento. Rufián lo dijo el jueves pasado en un acto en Barcelona junto a Irene Montero y ha sido entonces cuando ha admitido que le gustó más el primero de los eventos que hizo el dirigente catalanista "con Emilio Delgado", diputado de Más Madrid, "que el segundo", con la dirigente de Podemos.

Según ha explicado el dirigente valencianista, el problema no ha sido de nombres, sino de conceptos. Así, ha contrapuesto que mientras en el primer acto con el diputado de Más Madrid, Rufián señaló que en la fórmula para ganar a Vox la clave estaba en que las izquierdas con implantación territorial dirigieran las candidaturas evitando competencias que restaran votos, en el segundo acto de la semana pasada no le ha quedado "tan claro" por dónde pasa el futuro de este espacio.

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En este segundo evento, Rufián se puso de perfil sobre quién ha de dirigir el proceso de reconfiguración de la izquierda y esquivó concretar cualquier fórmula. No obstante, este acercamiento de Montero y Rufián, estrella del espacio, es utilizado por Podemos para ganar fuerza dentro del tablero, de ahí que Baldoví, desde su posición como referente de Més, uno de los partidos que conforman Compromís, haya querido echar el freno, perimetrar la situación y dar un pasito para detrás después de los dados hacia adelante. De fondo, no obstante, reaparecen las tensiones de Baldoví, el sector nacionalista de Compromis y los morados en 2023.