El voto se fragmenta en las elecciones de Andalucía: 27 candidaturas tendrán su papeleta el 17M

La fragmentación del voto será uno de los factores determinantes en el reparto de los 109 diputados del Parlamento andaluz el próximo 17 de mayo. Los 6,8 millones de electores llamados a acudir a las urnas podrán elegir entre hasta 27 papeletas. Entre ellas, hay una quincena que se presentan en todas las circunscripciones y el resto, una docena, se presentarán exclusivamente por una o más provincias. Esta división del electorado, que es similar a otras convocatorias electorales, será clave para determinar las opciones de mayoría absoluta de Juanma Moreno o las posibilidades de mejora de los grupos de izquierda respecto a los resultados de 2022.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado la lista de todas las candidaturas que oficialmente se presentarán el próximo 17 de mayo. Un puzzle del que forman parte los partidos y coaliciones presentes ya en el Parlamento andaluz (PSOE, PP, Por Andalucía, Adelante Andalucía y Vox), otras que se presentan en toda la comunidad que nunca han tenido representación (Falange, Partido Autónomos o el Partido Comunista del Pueblo Andaluz) y, finalmente, listas muy locales que aspiran a entrar a representar exclusivamente a un territorio en provincias como Málaga, Huelva o Jaén.

Todas ellas van a arañar votos en sus distintas circunscripciones con independencia de que aspiren o no a obtener una representación en el Parlamento andaluz, lo que afectará de forma directa al reparto de los diputados y especialmente a los restos que, de acuerdo con la Ley D'hont, son claves para el último escaño de cada una de las provincias. Es, por tanto, una de las preocupaciones del PP-A, que basa en este último diputado por circunscripción su aspiración de la mayoría absoluta, y en los grupos de izquierda que pueden encontrarse con un voto más diluido especialmente en algunas provincias.

El reparto de estas candidaturas refleja que en estas elecciones andaluzas Málaga y Almería serán las provincias con mayor posibilidad de división del voto con 17 listas presentes en las urnas. Le siguen Cádiz, Granada y Sevilla con 16. Huelva tiene 15 y Jaén y Córdoba tendrán 14 papeletas distintas en los colegios electorales.

Partidos localistas

El fenómeno que puede tener una mayor incidencia en el reparto de diputados son las formaciones localistas, partidos o coaliciones, que aspiran sólo a defender los intereses de una provincia y que en ocasiones tienen un alcance transversal (electores de izquierda y derecha). En este caso hay dos que pueden marcar el resultado en sus respectivas provincias: Jaén merece Más, que ya ha sido clave en el Ayuntamiento de la capital, y 100 x100 unidos en Cádiz, la lista que encabeza el alcalde de La Línea, Juan Franco. En esta misma provincia se ha lanzado también el Partido Andalusí.

Pero no son las únicas. En Málaga se han presentado hasta tres candidaturas centradas exclusivamente en las reivindicaciones de la Costa del Sol: Alternativa Malagueña, Conecta Andalucía y Sociedad Unidad. Por su parte, en Huelva se ha lanzado la lista Huelva Existe (siguiendo el modelo ya desplegado en otras provincias españolas como Teruel) y en Granada un movimiento sectorial muy específico: Jubilados por el futuro, dignidad y democracia. En Almería son dos papeletas locales las que se encontrarán los ciudadanos: Izquierda por Almería y Almerienses Regionalistas Pro Almería. En Sevilla únicamente aparece como diferente la lista de Poder Andaluz.

Partidos para toda la comunidad autónoma

El resto de formaciones políticas se presentan en todas las circunscripciones y reflejan movimientos de todo el espectro ideológico. Desde la extrema derecha de la Falange Española a la extrema izquierda de Izquierda Anticapitalista Revolucionaria pasando por formaciones muy específicas como el Partido Autónomos o los animalistas de Pacma. También entra el movimiento antisistema Escaños en Blanco que tiende a convertir el voto en blanco en una opción formal que afecta al reparto posterior de los diputados.

Todos ellos se suman a los cinco partidos y coaliciones con posibilidades reales de entrar en el Parlamento: PP, PSOE, Vox, Por Andalucía (que integra a IU, Sumar y Podemos) y Adelante Andalucía. A estos se añade un sexto factor a tener en cuenta: el partido de Alvise Pérez, Se acabó la fiesta, que en las elecciones europeas consiguió entrar en la Eurocámara precisamente gracias a una bolsa de votos en la comunidad autónoma andaluza.

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