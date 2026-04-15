El Gobierno prepara un viaje con empresarios y el Rey a Canadá en plena tensión comercial con Trump

El Gobierno central está preparando un viaje oficial a Canadá con empresarios y Felipe VI de cabeza de delegación. El Monarca estará acompañado por empresarios y por el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y se produce en plena tensión comercial entre ese país norteamericano y EEUU por los aranceles decretados por Donald Trump. Todavía está fresco en la memoria el discurso que el primer ministro de Canadá, el liberal Mark Carney, pronunció en el Foro de Davos el 20 de enero. Fue el dirigente más contundente contra Trump. Eran los días en los que el dirigente estadounidense amenazaba con tomar Groenlandia.

Según fuentes del Ejecutivo, el viaje se realizará en torno al 20 de mayo. Esta visita oficial, adelantada por el diario 'Abc', busca reforzar la proyección de las empresas españolas en un mercado considerado prioritario por su estabilidad y capacidad de crecimiento.

La agenda incluirá encuentros institucionales y contactos con actores económicos con el objetivo de traducir el marco de relaciones bilaterales en oportunidades concretas de negocio, especialmente en sectores donde España busca consolidar posiciones. El contexto económico avala la iniciativa. Según un informe de la patronal empresarial CEOE, las relaciones comerciales entre España y Canadá han mantenido una evolución positiva en los últimos años, apoyadas en el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el país norteamericano, que está en vigor desde 2017. Este marco ha favorecido la reducción de barreras y el incremento de los intercambios, consolidando a Canadá como un destino relevante para la internacionalización empresarial.

De acuerdo con el informe de la patronal, las exportaciones españolas a Canadá alcanzaron en 2024 los 2.204,7 millones de euros, con un ligero incremento respecto al ejercicio anterior. En paralelo, las importaciones se situaron en 2.306,2 millones tras registrar una caída significativa, lo que permitió reducir de forma notable el déficit comercial y acercar la balanza a una situación de mayor equilibrio.

Más allá del volumen de comercio, el tejido empresarial ha intensificado su presencia en este mercado. La CEOE destaca que, en los últimos cinco años, el número de empresas españolas exportadoras a Canadá ha crecido un 35%, mientras que los exportadores regulares han aumentado un 51%, un indicador de consolidación y continuidad en las operaciones.

En el ámbito de la inversión, la relación presenta una dinámica desigual pero relevante. La inversión canadiense en España supera ampliamente a la española en Canadá y se concentra en sectores estratégicos como la energía, los recursos naturales o determinadas industrias culturales. Este flujo refuerza el papel de Canadá como socio en la captación de capital extranjero, al tiempo que abre margen para una mayor penetración de empresas españolas en su mercado.

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Sucesor de Trudeau

Felipe VI aterrizará en Canadá justo un mes después de que Carney haya visto consolidado su poder. Las elecciones parciales de este lunes le han permitido ganar varios escaños, un triunfo que le permitira aprobar leyes sin depender de complicadas negociaciones con otros partidos y también le quita la presión de la oposición. Este giro de guion ha sorprendido hasta a los propios liberales, porque hace apenas cuatro meses, los conservadores les sacaban hasta 26 puntos de ventaja en las encuestas. Carney sucedió en el cargo a Justin Trudeau (2015-2025), que dimitió como primer ministro en enero de 2025.