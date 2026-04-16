Nuevo ejecutivo
PP y Vox llegan a un acuerdo de gobierno en Extremadura
Vox asume una vicepresidencia y varias consejerías
Redacción
Mérida
El PP y Vox alcanzaron este jueves un acuerdo para gobernar juntos en Extremadura, según confirmaron ambos partidos.
Los términos del acuerdo serán confirmados públicamente ante los medios por la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, y por el líder regional de Vox, Óscar Fernández.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ya es oficial | Sale a subasta uno de los suelos más codiciados de Zaragoza para levantar 234 pisos junto a la estación de Delicias
- Lalo pesca en el caladero de Primera RFEF
- El cadáver hallado en la ribera del río Gállego en Zaragoza es el joven desaparecido Ares Tiziano
- La Final Six de la Euroliga en Zaragoza, en directo: última hora, partidos y ambiente
- Los cines Palafox abren una sala IMAX, la primera en Zaragoza
- Enrique Bunbury: 'Llegó un momento en el que prefería los bares de viejitos que los antros de rock
- El Casademont Zaragoza ya tiene rival, fecha y hora para su primera semifinal de la Euroliga
- El mayor outlet urbano de España abre una nueva tienda en el centro de Zaragoza