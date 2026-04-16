La UCO constata que Aldama pidió a Koldo y Ábalos que ayudaran a sus empresas en República Dominicana: "Llamad al puto presidente"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reproduce en el último informe que ha aportado en la Audiencia Nacional, sobre los contratos suscritos por la trama sobre la venta de mascarillas, cómo el comisionista Víctor de Aldama pide ayuda al exministro José Luis Ábalos y a su hombre para todo, Koldo García, para que le ayudaran a introducir sus empresas en República Dominicana para que fueran contratadas en la lucha contra la pandemia. Pasados unos días, muestra mucho más directamente su exigencia con un "llamad al puto presidente".

El informe afirma que el 8 de julio de 2020, Víctor de Aldama envió a Koldo el teléfono del presidente de la República Dominicana. Le dice que es "el teléfono personal, que todo el mundo tiene el político", y le pide que "cuando el jefe vaya a llamar", le avise "con una hora más o menos". Koldo le pregunta que cómo hacen la llamada y si no sería mejor que estuviera él presente e incluso que se hiciera desde su móvil.

Aldama responder que el problema es que no estará "hasta el lunes, y las cosas se enfrían", así que le pide realizar una llamada a tres. "Yo le engancho al ministro", ofrece Aldama, a lo que Koldo dice que esa "es buena". El problema es que la llamada no llega y Aldama termina insistiendo con un mensaje que envía a Koldo en el que dice: "Llamar [sic] al puto presidente de RD que tenéis allí una persona que sin conoceros de nada ha dado todo y más".

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El 14 de julio de 2020 el comisionista preguntó de nuevo a Koldo se se había hecho la llamada y la respuesta esta vez le debío gustar más, porque fue afirmativa. Los agentes constatan que "unos meses más tarde de la petición de Victor de Aldama a Koldo, para que se hablase a nivel ministerial con el presidente de la República Dominicana, Ignacio Díaz Tapia se pone en contacto directo con el citado presidente para presentarse, aclarándole que su contacto se lo ha facilitado Koldo, y ofreciéndole los servicios contra el Covid". "Finalmente, sí se llegó a producir una relación contractual con la República Dominicana para la prestación de los citados servicios", concluyen los agentes.