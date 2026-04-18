El pacto PP-Vox en Extremadura se convierte en referencia para las negociaciones en Aragón, Castilla y León y un futuro acuerdo nacional

Extremadura ha pasado en pocos días del bloqueo a la cuenta atrás para una investidura prácticamente encarrilada. El acuerdo sellado entre PP y Vox no solo asegura a María Guardiola una mayoría amplia en la Asamblea, sino que convierte a la comunidad en el primer gran ejemplo de entendimiento entre ambos partidos tras meses de tensión y negociaciones fallidas.

El pacto va más allá de la elección de la candidata popular. También dibuja una legislatura con voluntad de estabilidad, sustentada en el compromiso de aprobar cuatro presupuestos y desarrollar 74 medidas recogidas en 61 puntos y 11 áreas de actuación.

Según fuentes populares, el texto deja por escrito la obligación de elaborar y sacar adelante unas cuentas anuales que permitan ejecutar en plazo las medidas acordadas. En este sentido, el equipo de Feijóo celebra haber "contribuido a facilitar un pacto" que supere el bloqueo y logre estabilidad para cuatro años.

Un texto que se extrapola a otras comunidades

El alcance del pacto va más allá de la región. En el PP consideran que el pacto puede servir de referencia para las negociaciones abiertas en Aragón y Castilla y León, al tiempo que proyecta una fórmula de entendimiento útil de cara a un eventual escenario nacional si Feijóo necesitara en el futuro los votos de Vox.

El efecto se observará en Aragón, que afronta una negociación con el calendario en contra para evitar una repetición electoral, al tiempo que en Castilla y León ambas formaciones han dado un primer paso con un acuerdo para repartirse los puestos de la Mesa de las Cortes.

La previsión es que los futuros pactos en ambos territorios incorporen líneas similares a las fijadas en Extremadura, con medidas como la oposición al reparto de inmigrantes, la bajada de impuestos, prohibición del burka en espacios públicos, la defensa del sector agrario frente a la Agenda 2030 o la eliminación del 50% de las subvenciones a sindicatos y empresarios.

En Génova asumen que disponer de un texto ya cerrado en Extremadura reduce la tensión en otras conversaciones todavía abiertas. "Una vez que tenemos los límites claros de cada partido será todo más sencillo", sostienen fuentes populares, que ven en el acuerdo extremeño una base política ya ensayada sobre la que seguir construyendo.

Controversia por la "prioridad nacional"

Un aspecto que ha generado controversia es la inclusión de la "prioridad nacional" en el pacto, que ha sido criticado por el PSOE y la izquierda. Este principio busca garantizar la asignación de ayudas y recursos públicos a quienes tienen un "arraigo real" en el territorio, que se ha defendido desde el PP como una medida legal y no problemática.

Por eso, no ven lesivo ni les incomoda que los de Abascal hayan incorporado su "narrativa" en el texto firmado, que Guardiola y el líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández, escenificaron el jueves en el Patio de los Naranjos de la Asamblea extremeña.

Un documento clave de Feijóo

En la dirección nacional del PP reconocen también la influencia del documento marco impulsado por Feijóo a finales de febrero para ordenar los pactos con Vox y favorecer "gobiernos estables". En Génova lo consideran un punto de inflexión que ayudó a desbloquear la negociación en Extremadura y a fijar una hoja de ruta para futuros acuerdos.

Ese texto plantea que los pactos con Vox deben asentarse sobre la coherencia programática, la proporcionalidad y el compromiso de sacar adelante presupuestos. Ese mismo esquema serviría también en caso de que Feijóo necesite a Vox para llegar al Palacio de la Moncloa después de las elecciones generales.

Las negociaciones extremeñas

En el cuartel general de los populares reconocen que en las negociaciones con Vox ha habido buen ambiente, cordialidad y entendimiento pese a la tensión pública que han exhibido los de Abascal en algunos momentos. Es más, reconocen que el pacto para investir a Guardiola podía haberse sellado hace varios meses.

"Si Vox ha querido retrasar el acuerdo casi al mes de mayo, cuando arranca la campaña andaluza, será por interés suyo orgánico, político o lo que sea", han indicado a Europa Press fuentes del equipo de Feijóo. Otras fuentes reconocen que los de Abascal necesitaban tiempo para hacer el tránsito de su duro discurso contra el PP y entrar en el marco del acuerdo.

Desde Génova han dejado claro que Guardiola "ha contado con total autonomía" para negociar la configuración de su Ejecutivo y que sucederá lo mismo con Azcón y Mañueco. El reparto de puestos en Extremadura no formó parte de las reuniones de estas semanas y se cerró el mismo jueves que se anunció el pacto, según fuentes de la negociación.

Andalucía: La precampaña marcada por el pacto

Mientras tanto, el pacto en Extremadura ha trascendido a la precampaña de las elecciones andaluzas, donde el presidente Juanma Moreno aspira a repetir su mayoría absoluta.

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Desde el PP andaluz, ya se hace un llamado al voto útil para evitar una situación como la de Extremadura, que ha vivido casi cuatro meses de parálisis tras los comicios. Moreno ha enfatizado que en Andalucía se busca un gobierno en solitario para evitar las tensiones de los acuerdos con Vox, como ocurrió en la región vecina.